نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول المعجزة لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة البقع والتصبغات والجلد الميت للعروس في المقال التالي

تعاني كل فتاة من مشكلات بالبشرة والجلد لذلك تبحث عن حل لهذه المشكلات وأفضل طريقة ووصفة لعلاج المشكلات فتلجأ بعض الفتيات إلى إستخدام الكريمات والذهاب إلى مراكز التجميل للتبييض والتفتيح السريع وهي بالفعل تساعد على التبييض السريع ولكن ضارة جدا لأن الكريمات تحتوى على مواد كيميائية لا يتحملها الجلد ويعود الجسم إلى الإسمرار ويعمل على تصبغات بالجسم. مكونات طريقة عمل خلطة تبييض وتقشير الجسم بكريم البانثينول المكونات: ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الخيار المهروسة

كمية مناسبة من كريم البانثينول

ثلاثة ملاعق كبيرة من نشا الذرة

حبة واحدة من البطاطس المسلوقة والمهروسة

كمية مناسبة من فيتامين سي

ثلاثة ملاعق كبيرة من حليب البودرة

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

أربعة ملاعق صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان

ملعقة واحدة صغيرة من جل الصبار

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي

ربع كوب من الماء طريقة عمل خلطة تبييض وتقشير الجسم بكريم البانثينول فى البداية نقوم بتحضير بولة صغيرة ونضع بها ربع كوب من الماء الدافئ ونضع عليه ملعقة واحدة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان وثلاثة ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

ونقوم بخلطهم جيدا وبعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة من كريم البانثينول وثمرة واحدة كبيرة الحجم من الخيار المهروسة وثلاثة ملاعق كبيرة نشا الذرة وحبة واحدة البطاطس المسلوقة والمهروسة وكمية مناسبة من فيتامين سي وخمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وأربعة ملاعق صغيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة صغيرة من جل الصبار وملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز وثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثم نقوم بتقليب هذا الخليط جيدا وبعد ذلك نقوم بتدليك الكريم على الجسم كله بشكل كامل ونتركه على الجسم لمدة خمسة ساعات، ونتركه حتى يقوم الجسم بإمتصاص خلطة كريم البانثينول.

ثم نقوم بغسل وشطف الجسم جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة شهر حتى نحصل على نتيجة أفضل بإستخدام خلطة كريم البانثينول لتبييض وتقشير الجسم. عمر شويل - جدة كريم بانثينول المعجزة لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة البقع والتصبغات والجلد الميت للعروس - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم بانثينول المعجزة لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة البقع والتصبغات والجلد الميت للعروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.