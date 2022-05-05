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عمل كباب مشوي بالفرن لذيذ وسريع للدايت بطريقة سهلة، العديد من المواطنين يبحثون عن وجبات غذائية مفيدة للدايت، حيث أن العديد من المواطنين يتناولون وجبات في نظام الرجيم بها سعرات حرارية منخفضة، فإن كل مواطن يمكنه تناول تلك الوجبة اللذيذة لسهولة تحضرها، سوف نوضح للمواطنين عبر موقعنا الإلكتروني ثقفني خطوات عمل كباب مشوي بالفرن بسهولة. مقادير تحضير الكباب اللذيذ في المنزل شراء حوالي نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

نأخذ من دبس الرمان عدد مناسب منه حوالي أربع ملاعق كبيرة.

نحضر كمية مناسبة من الكرات عدد اثنين من أعواد ثم نقوم بفرم الكرات جيدا.

إحضار عدد اثنين من الثوم.

نأخذ من الليمون المبشور نصف ملعقة صغيرة، وعدد ثلاث ملاعق من عصر الليمون كبيرة.

ملعقة صغيرة من كلا من الفلفل الأسود وبهارات خاصة باللحمة أو الكفتة، والزنجبيل.

نصف ملعقة من الكزبرة ونأخذ عدد 2 عود من النعناع ثم نفرمه.

نحضر نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كمية مناسبة من الملح. طريقة عمل كباب مشوي بالفرن نحضر وعاء كبير مناسب لخلط المحتويات. نسكب كلا من كمية الكرات والثوم والزنجبيل والكزبرة والنعناع والليمون المبشور، ثم إضافة كمية اللحمة المفرومة وكمية دبس الرمان. نضيف كمية كلا من الملح والفلفل الأسود والبيكنج باودر ووضع كمية من الكاري والببريكا مناسبة لو متوفر علي محتويات وعاء اللحم المفروم. نقوم بعجن جميع محتويات الوعاء مع بعضها حتي يكون مزيج من اللحم متماسك، ثم نضع الوعاء داخل الثلاجة لمدة كافية لا تقل عن ساعة علي الأقل. إخراج العجين من الثلاجة ونقوم بوضع الأعواد الخشبية حتي تصبح مبللة لنحميها من الحرق داخل الفرن، نضع عجينة اللحم علي ثلاث أعواد من الخشب حتي تنتهي الكمية. نحضر صاج الفرن وندهن الصاج بالزيت أو السمن البلدي أو الزبدة، ثم نضع به أعواد الخشب باللحم وندخله الفرن المسخن علي درجة حرارة 180 مسبقا. نترك الصاج بالفرن حتي يتغير لونها وتصل لمرحلة النضج. نحضر وعاء صغير نضع فيه عصير الليمون مع دبس الرمان ثم نخلطهم جيدا مع دهن الكباب ثم إشعال الشواية. نتركها تأخذ لون بني ثم نخرج الصاج ونضع المحتويات علي وعاء تقديم. عمر شويل - جدة عمل كباب مشوي بالفرن لذيذ وسريع للدايت - ثقفني

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