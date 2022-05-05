نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت البرتقال على أصوله بمقادير مظبوطة ودايبة دوب وبطعم ألذ وأضمن من محلات المخبوزات في المقال التالي

يلجأ العديد من الناس بشراء البسكويت والكعك الناعم من المحلات خاصة فى الأعياد والمناسبات، ويقومون بشرائها بأغلى الأسعار وبطعم غير جيد وغير شهي وليس له رائحة مثل الذى يصنع فى المنزل، وتستعد السيدات لتحضير بسكويت العيد لذلك تقوم بالبحث عن طريقة عمل بسكويت البرتقال. مكونات طريقة عمل بسكويت البرتقال خمسة حبات من البيض

كوب من اللبن

كوب من السمنة

نصف كوب من السكر

إثنين ملعقة كبيرة من النشادر

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ذرة من الملح

ستة أكياس من الفانيليا أو ثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ربع كوب كبير من عصير البرتقال

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق طريقة عمل بسكوت البرتقال الهش واللذيذ فى البداية نقوم بتحضير العجان ونضع به خمسة حبات من البيض وستة أكياس من الفانيليا أو ثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وربع كوب كبير من عصير البرتقال ونصف كوب من السكر ثم نقوم بتشغيل المضرب الكهربائي ونضرب هذه المكونات حتى يذوب السكر تمام.

وبعد ذلك نقوم بوضع كوب من السمنة وكوب من اللبن وذرة من الملح ونضربهم أيضا بالمضرب ثم نضع ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق وإثنين ملعقة كبيرة من النشادر وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ثم نقوم بعجن هذا الخليط جيدا ولا بد أن تكون العجينة متماسكة جيدا وإذا إحتاج العجين المزيد من الدقيق يمكن إضافة القليل من الدقيق حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم نتركها لمدة عشر دقائق لكى ترتاح.

وبعد ذلك نحضر ماكينة يدوية أو كيس حلواني وندهنة بقليل من السمنة حتى لا تلصق العجين بالماكينة ثم نأخذ

قطعة من العجين ونضعها في الماكينة أو الكيس ونبدأ بتقطيع البسكويت على شكل أصابع ونرص قطع البسكويت في صواني مناسبة مدهونة بقليل من السمنة.

ثم ندخل هذه الصواني فى الفرن على نار هادئة جدا لأن البسكويت لا يحتاج إلى نار عالية ونتركها فى الفرن حتى يتحمر لونها من أعلى ومن أسفل، وبعد ذلك نخرجها من الفرن وتقدم بأحلى وأجمل طعم بهذه الوصفة الرائعة وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت البرتقال على أصوله بمقادير مظبوطة ودايبة دوب وبطعم ألذ وأضمن من محلات المخبوزات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت البرتقال على أصوله بمقادير مظبوطة ودايبة دوب وبطعم ألذ وأضمن من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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