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كعبك هينور.. ضعيها 5 دقائق على التشققات وسواد وخشونه القدمين تعرفي على طريقة إزالة تشققات القدمين بمكونات وخلطات طبيعية فقط وبدون أي كريمات جاهزة، حيث أن الكعب يتعرض إلى حدوث مشكلة التشقق بسبب عدة أسباب ربما نقوم بتوضيحها لكم فيما يلي ومشكلة تشقق القدمين ليست مجرد مشكلة بسيطة وإنما قد تؤثر في صحة قدميك وقدرتك على الوقوف والسير فيجب معالجتها بمجرد ظهورها، وفيما يلي سنقوم بتوضيح بعض الوصفات التي يمكنك الاعتماد عليها للتخلص من مشكلة تشقق كعبيك بسهولة وفي وقت قياسي. طريقة إزالة تشققات القدمين المكونات:- خمس قطرات من زيت النيم.

أربع ملاعق صغيرة من الكركم المطحون. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بخلط زيت النيم مع الكركم الناعم وقلبي المكونين حتى يتحول إلى عجينة لينة.

بعد ذلك قومي بتدليك المعجون على كعبيك لمدة خمس دقائق واستمري في التدليك.

ثم قومي بترك المزيج على قدميك لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطف قدميك جيدًا من الخليط.

كرريها مرتين خلال اليوم ويجب تغطية قدميك أثناء وضع المعجون عليها. وصفة الفازلين لإزالة تشقق الكعبين المكونات:- كريم الفازلين الطبي.

ماء دافئ.

عصير ليمون.

جوارب قطنية. طريقة التحضير:- قومي بنقع قدميك أولًا في ماء دافئ واتركيها لمدة نصف ساعة.

أضيفي الفازلين مع عصير الليمون وقلبي المكونات جيدًا ثم قومي بفرك قدميك بالخليط.

اتركي الخليط لمدة ساعة على قدميك ثم قومي بارتداء الجوارب واذهبي إلى النوم وقومي بشطف قدميك في الصباح. ما هي أسباب تشقق القدمين؟ قد تحدث مشكلة تشقق القدمين بسبب عدم الترطيب الجيد لقدميك باستمرار وخصوصا أثناء فصل الشتاء.

الاستحمام بماء ساخن والوقوف كثيرًا عليه حيث أنه يمتص الزيوت من الجلد ويؤدي إلى جفافها.

السير لفترات طويلة بدون حذاء حافية القدمين وهذا هو أحد أكبر الأسباب الشائعة.

الاستمرار في فرك قدميك وهي جافة وهذا يزيد من جفافها ويؤدي إلى تشققها.

الإصابة بداء السكري المزمن فهو من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى جفاف الجلد وخاصة منطقة الكعبين.

وكذلك مرض السمنة المفرطة يؤدي إلى ضغطك بشكل كبير على منطقة الكعبين مما يؤدي إلى تشقق قدميك. عمر شويل - جدة كعبك هينور.. ضعيها 5 دقائق على التشققات وسواد وخشونه القدمين وودعيهم للابد تبييض ونعومة مثل الاطفال - ثقفني

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