لن تشتري الخبز بعد الآن.. طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا فرن بمكونات بسيطة هش وطري لذيذ جدا

خبز الصاج من أفضل أنواع الخبز التي يمكن تناولها ويمكن استخدامه في عمل الكثير من الوصفات مثل الشاورما وغيرها ويتميز بأنه خفيف وطري ولا يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة, ودائما ما يتم الحصول عليه جاهز من المخابز بتكلفة عالية بالرغم من أنه يمكن توفير هذه التكلفة وتحضيره في البيت بخطوات سريعة وبمكونات بسيطة, وسنوضح خلال مقالنا هذا الخطوات الصحيحة لعمل خبز الصاج في البيت دون الحاجة الي استخدام الخميرة نهائي.

ماهي المكونات التي يجب تحضيرها لعمل خبز الصاج

خبز الصاج لا يحتاج الي مكونات معقدة ولا يحتاج الي خميرة ويتم تحضيره في وقت قصير ومكوناته هي:-

كوبان دقيق.

دوب ماء دافئ.

معلقة ملح.

معلقة سكر.

معلقتين زيت زيتون.

ماهي خطوات تجهيز خبز الصاج في البيت بشكل سريع

ننخل الدقيق مرة أو مرتين ونضعه في إناء عميق ونضيف عليه الملح والسكر ونقلبهم.

نضيف الماء مع التقليب وبعد وضع كمية الماء كلها نبدأ في العجن حتى يختفي الدقيق.

نضيف الزيت وبعد ذلك نبدأ في لم العجينة حتى تتكون كتلة واحدة طرية وناعمة.

نغطي العجين ونتركه عشر دقائق وبعد ذلك نقسم العجين ونبدأ في فرده بحيث يكون سمكة متوسط.

نضع العجين على قطعة من الصاج موضوعة على نار هادئة ونتركه حتى تتكون به فقاعات ونقلبه على الجهة الأخري وبعد ذلك نرفعه من النار ونحفظ في قطعة قماش نظيفة.

كيفية استخدام خبز الصاج في عمل ساندويتش اللحم بالبصل

يمكن استخدام خبز الصاج في عمل الكثير من الوصفات ولكن أشهرها ساندويتش اللحم بالبصل, والذي يتم تحضيره كالتالي:-