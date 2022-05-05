نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة مميزة ومختلفة وبطعم وريحة جنان في المقال التالي

ألذ وأجمل طاجن يقدم في عزومات شهر رمضان والمناسبات والأفراح هو طاجن الفراخ بالبصل، وهو من أفضل المأكولات التى يفضها العديد من الناس فتحرص جميع الأمهات على عمل طاجن الفراخ بالبصل لتقديمه لأفراد أسرتها لأنه يحتوى على عناصر غذائية كبيرة. مكونات طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل فرخة كاملة مقطعة إلى أربعة أجزاء

ثلاثة حبات من البصل كبيرة الحجم ومفرومة

إثنين ثمرة من عصير الطماطم

ثمرة واحدة متوسطة الحجم من الفلفل الأخضر

ثمرة واحدة متوسطة الحجم من الفلفل الألوان

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء

إثنين ملعقة كبيرة من من البقدونس

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

رشة من القرفة طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل أولا نقوم بغسل الفرخة جيدا بالخل والدقيق والملح وبعد ذلك نقوم بغسلها بالماء ثم نقطع الفرخة إلى أربعة أجزاء.

وبعد ذلك نحضر وعاء ونقوم بتحضير الخلطة ونضع فيه ثلاثة حبات من البصل كبيرة الحجم ومفرومة جيدا وإثنين ثمرة من عصير الطماطم وثمرة واحدة متوسطة الحجم من الفلفل الأخضر وثمرة واحدة متوسطة الحجم من الفلفل الألوان وإثنين ملعقة كبيرة من البقدونس وثلاثة ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء وربع ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج وربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة وربع ملعقة صغيرة من البابريكا وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الحبهان وربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب وربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل ورشة من القرفة وخمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثم نخلط هذه المكونات جيدا مع بعض ثم نحضر أجزاء الفرخة ونقوم بحشوها تحت الجلد جيدا ومن الداخل ثم نضع الفراخ فى طاجن ونضع فيه باقى الخلطة.

ثم نقوم بدهن بدهن الفراخ بقليل من الكاتشب وملعقتين من الزيت ثم نضعها فى الفرن حتى تنضج ويحمر لونها ثم نخرجها من الفرن وتقدم فى طبق التقديم وتقدم ساخنه. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة مميزة ومختلفة وبطعم وريحة جنان - ثقفني

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