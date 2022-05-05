نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الخميرة للعروسة لتبييض وتفتيح الجسم وإزالة الخلايا الميتة والأسمرار مهما كان درجته في المقال التالي

تساعد خلطة الخميرة على تبييض جسم العروس لذلك ننصح كل الفتيات المقبلين على الزواج وإقترب موعد زفافها بإستخدام خلطة الخميرة لأنها تعمل علي تبييض الجسم وتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، وتريد كل عروس أن تظهر أنوثتها وجمالها وتهتم كثيرا بتفتيح جسمها وتجعله مثل الحليب، وتحب أن تكون في غاية الجمال والروعة وفي أحسن صورة، وتدخل خلطة الخميرة مع مواد طبيعية مثل النشا وماء الورد والحليب والعسل والزبادى وعصير الليمون. مكونات خلطة الخميرة لتبييض جسم العروس كوب ونصف من السكر الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

نصف كوب كبير من عصير الليمون الطازج

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي

معلقة واحدة كبيرة من الجلسرين

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة من حليب البودرة

إثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد

إثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض جسم العروس أولا نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع به كوب ونصف من السكر الأبيض وإثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ثم نقوم بتقليب هذا الخليط جيدا وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي وملعقة واحدة كبيرة من الدقيق وإثنين ملعقة كبيرة من الزبادى وملعقة واحدة كبيرة من الجلسرين و أربعة ملاعق كبيرة من النشا

وملعقة واحدة كبيرة من الكركم وإثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وإثنين ملعقة كبيرة من حليب البودرة وإثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد وإثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ثم نقوم بخلط هذه المواد الطبيعية جيدا وحتى يتداخل كل الخليط مع بعض وحتى نحصل على خليط متماسك ولين، وبعد تنظيف الجسم بالماء وتجفيفه بمنشفة نضع علي الجسم خلطة الخميرة ويوزع جيدا ونتركه لمدة خمسة عشر

دقيقة وبعدذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة بإستخدام خلطة الخميرة السحرية. عمر شويل - جدة دلكة الخميرة للعروسة لتبييض وتفتيح الجسم وإزالة الخلايا الميتة والأسمرار مهما كان درجته - ثقفني

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