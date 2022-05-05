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وفري فلوسك واصبغي شعرك في البيت بطريقة سهلة وسريعة باللون الأحمر تعرفي على طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بمكونات طبيعية وبدون أي صبغات جاهزة، حيث إنه أكثر ما يضر بصحة الشعر هي الصبغات الجاهزة فهي تؤثر على ملمس الشعر وتزيد من نسبة تقصفه وتساقطه، فاللون الأحمر هو أحد الألوان الرائجة في الفترة الحالية والتي تبحث عنها الكثير من الفتيات الراغبات في صبغ شعرهن كنوع من أنواع التجديد ولذلك نقدم لكم أكثر من وصفة طبيعية تساعدك في الحصول على اللون الأحمر الطبيعي. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر مكونات عمل الصبغة:- كوب كبير من الكركديه المطحون.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الحناء البلدي الطبيعية. خطوات وطريقة العمل:- قومي بوضع الخل مع الكركديه المطحون وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا ثم قومي بوضع الخليط على درجة حرارة نار متوسطة.

اتركي الخليط على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم قومي برفعه من على النار حتى يبرد ثم قومي بإضافة الحناء إلى الخليط وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك أضيفي كمية بسيطة من الماء بشكل تدريجي حتى يصبح قوامها عجينة سائلة قليلًا ثم اتركيه لمدة ساعتين كاملتين حتى تتجانس المكونات.

قسّمي شعرك إلى أربعة أقسام وعلى كل قسم قومي بوضع كمية مناسبة ومتساوية على كل قسم من أول فروة الرأس إلى الأطراف بواسطة فرشاة الصبغ.

بعد ذلك قومي بتصفيف شعرك بمشط خشبي ولفي شعرك وغطيه بغطاء بلاستيكي لمدة أربع ساعات تقريبًا ثم قومي بشطفها بالماء.

ثم قومي بتنظيفها بالشامبو الخالي من الكبريت وقومي بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. نصائح للحفاظ على صبغة اللون الأحمر للشعر يجب عدم غسل الشعر لفترة طويلة خلال الأسبوع الواحد ومن الأفضل ألا يزيد عدد مرات غسل الشعر عن ثلاث مرات.

كما يجب غسل شعرك بشامبو خالي من أي مكونات تساهم في إزالة القشرة حتى لا تضر بلون الشعر وتقلل من لمعانه.

استخدمي صبغة من التي تحافظ على لونها ولا تزول بسهولة ويجب تغطية الشعر بكريمات طبيعية من التي تساهم في تغطية الشعر حتى لا تتأكسد بسهولة. عمر شويل - جدة وفري فلوسك واصبغي شعرك في البيت بطريقة سهلة وسريعة باللون الاحمر والنتيجة خرافيه - ثقفني

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