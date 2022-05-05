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تفضل السيدات التنويع في الأكلات فتقوم بالبحث عن طريقة لإعداد الطعام لتقديمها لأفراد أسرتها فتقوم بعمل طاجن البطاطس بالفراخ الذى يحتوى على قيمة غذائية عالية جدا لأن من مكونات طاجن البطاطس بالفراخ مجموعة من الخضروات منها البصل والثوم والبطاطس والطماطم والفلفل الأخضر وغيره. مكونات عمل طاجن البطاطس بالفراخ دجاجة كاملة مقطعة إلى أربعة قطع

ثلاثة حبات من البطاطس مقطعة على شكل دوائر

إثنين ثمرة من البصل متوسطة الحجم

ثلاثة ثمرة من عصير الطماطم

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ثمرة واحدة صغيرة من الفلفل الأخضر

إثنين ثمرة صغيرة من الفلفل الألوان

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع إلى قطع صغيرة

ربع كوب من الزيت

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا

ربع ملعقة صغيرة من البهارات

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

ربع ملعقة صغيرة من الكاري

كوب واحد كبير من الماء

طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ

أولا نقوم بتحضير الفرخة ويتم غسلها بالخل والملح جيدا ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر ونقطعها إلى أربعة قطع، وبعد ذلك نحضر طاجن كبير الحجم ونضع به ربع كوب من الزيت وثلاثة حبات من البطاطس .

ونضع عليه إثنين ثمرة من البصل متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر وإثنين ثمرة من الفلفل الألوان وثلاثة فصوص من الثوم المقطع إلى قطع صغيرة ونصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من الحبهان وربع ملعقة صغيرة من البابريكا وربع ملعقة صغيرة من البهارات وربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب وربع ملعقة صغيرة من الكاري،.

وبعد ذلك نضع قطع الفراخ ثم نضيف ثلاثة ثمرة من عصير الطماطم وكوب واحد كبير من الماء ثم نضع طاجن البطاطس بالفراخ على النار لمدة ساعة إلا ربع حتى يتم نضجها جيدا.

، وبعد تمام النضج نضع طاجن البطاطس بالفراخ في شواية الفرن حتى يحمر وجه الطاجن وبعد ذلك نخرجه من الفرن ويقدم ساخن. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ في الفرن بتتبيلة سرية وبطعم وريحة تجنن - ثقفني

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