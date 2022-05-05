شرب القهوة على معدة فاضية ممكن يزود مستوى الحموضة في المعدة ويأدي للانتفاخ ، وده ثبت بالابحاث ، ولكن في عادات تانية كمان ممكن انها تدمر نظامنا الهضمي من غير ما نكون عارفين انها بتضرنا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 عادات يومية ممكن تدمر معدتك.

عادات يومية ممكن تدمر معدتك:

1- شرب عصير البرتقان على معدة فاضية:

لو كنتي متعودة تبدأي يومك بعصير البرتقان ، فده ممكن ميبقاش افضل اختيار ، بشكل عام ، اكل او شرب الحمضيات على معدة فاضية ممكن يأدي لزيادة خطر انتاج الحمض وده بدوره هيأدي لآلام في البطن, غثيان, انتفاخ, وحرقة المعدة.

بالاضافة كمان ان الفركتوز الموجود في الفاكهة ممكن انه يبطيء جهازك الهضمي لو اكلتيها قبل الوجبة ، وشرب عصير البرتقان ممكن انه يربك الجهاز الهضمي ، ويدمر البكتيريا الجيدة في امعائك.

2- غسول الاطباق بسفنجة:

المتخصصين بينصحواو باستخدام فرشة من البلاستيك او السيليكون لانها بتفضل جافة اكتر في حالة عدم استخدامها ، اما السفنجة بتبقى رطبة لفترة اطول وده ممكن يأدي لنمو البكتيريا ، كمان من السهل تنضيف الفرشة ، وممكن كمان تنضفيها في غسالة الاطباق مرة في الاسبوع.

3- ترك اطباق مش نضيفة في غسالة الاطباق طول الليل:

البكتيريا ممكن تعيش على الاطباق اللي مش نضيفة لمدة 4 ايام ، وفي حين ان البكتيريا ممكن تموت في درجة حرارة معينة وغسالة الاطباق تقتلها بالماية الدافية ، ولكن لو غسالتك قديمة ممكن ده مايحصلش ، فالافضل انك تتجنبي المخاطرة وماتسيبيش الاطباق مش نضيفة في الغسالة.

4- استبدال الوجبات بالسلطات:

سلطة الخضار مش المفروض تبقى بديل للوجبات على الرغم من انها بتحتوي على فيتامينات كتير ، الا انها مش بتحتوي على البروتين وده ممكن يأدي لخلل تنظيمي.

بالاضافة ان اكل الطعام البارد طول الوقت غير صحي لمعدتك ، لانه بياخد وقت اطول في الهضم وممكن يأدي لمشاكل ، بالاضافة كمان انك لو عايزة تتجنبي الانتفاخ والتقلصات ، فانتي محتاجة تاكلي طعام سخن اكتر.

5- اكل الزبادي واللبن الرايب بالليل:

اللبن الرايب والزبادي ممكن يسببوا مشاكل في عملية الهضم لو اكلتيهم بالليل ، والمتخصصين بينصحوا الاشخاص اللي بيعانوا من الحموضة تجنب اكلهم بالليل لان النظام بيكون بطيء وجاهز للنوم بالفعل والمنتجات دي ممكن تسبب الامساك.

6- كثرة مضغ اللبان:

الباحثين بيقولوا ان مضغ اللبان ممكن انه يسبب مشاكل زي الم الفك والاسهال ، ممكن تمضغي لبانة واحدة في اليوم هتكون كافية لجسمك.

7- اكل انواع فاكهة مختلفة في نفس الوقت:

بينصح بعدم خلط انواع مختلفة من الفاكهة ولكن الافضل اكلها بشكل منفصل لان كل فاكهة ليها حامض خاص بيها ، وممكن خلط انواع الحامض ده مع بعض يكون خطر على معدتك ، وكمان بيتم هضم الفواكة المختلفة بمعدلات مختلفة ، عشان كده لو بتعاني من الانتفاخ ، الافضل انك تتوقفي عن اكل سلطة الفواكة.

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