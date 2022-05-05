لن يتوقف شعرك عن النمو.. زيت سحري لتطويل الشعر وانبات الفراغات ومنع التساقط بسرعة الصاروخ 

زيت سحري من العطار لتطويل الشعر، يوجد العديد من الزيوت العطرية الممتازة المتوفرة في محلات العطارة التي تساعد في علاج أمراض تساقط الشعر وضعفه، حيث يتساقط الشعر نتيجة ضعف الجسم أو الإصابة بأمراض الأنيميا أو نتيجة الولادة وغيرها من الأسباب التى تسبب تساقط الشعر وضعفه، والزيوت العطرية تغذي بصيلات الشعر وتزيد من كثافتها وتساعد على تطويل الشعر وتنعيمه وزيادة لمعانه، حيث أنه قد يؤدي تساقط الشعر بكثرة عند البعض إلى تكوين فراغات في فروة الرأس، وهذا الأمر يسبب تعب شديد للفتيات، وخاصة أن كل فتاة تحرص على الحفاظ على مظهرها الأنثوي الأنيق أمام الجميع والشعر يعد من أنوثة الفتاة.

زيت سحري لتطويل الشعر وانبات الفراغات

عند ملاحظة تساقط شديد في فروة الرأس وعدم نمو الشعر بالشكل الطبيعي، لابد من التوجه إلى الطبيب والفحص للعلاج من الأمراض الجسدية أولاً، وبعدها يمكن استخدام زيت الزيتون في تغذية الشعر وتطويله، فهو من الزيوت السحرية التي تساعد على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ، لذلك سوف نستعرض لكم مكونات وصفة زيت الزيتون لتطويل الشعر خلال السطور التالية.

مكونات عمل الوصفة

ثوم مفروم.

زيت زيتون ملعقة كبيرة.

زيت خروع ملعقة كبيرة.

حبة بصلة صغيرة مقطعة.

ماء.

طريقة تحضير الوصفة

يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت التي تستخدم في علاج مشاكل الشعر والبشرة، ويمكن استخدامه في تطويل الشعر من خلال إتباع ما يلي.

أولاً يتم غسل شعر الرأس بالماء للتخلص من أي زيوت.

نضع إناء على النار ونضيف فيه الماء والبصل والثوم حتى الغليان وبعدها يرفع من على النار ونضيف زيت الزيتون وزيت الخروع.

يوزع الخليط على الرأس بشكل جيد.

يفضل وضع وسادة رأس لتغطية الرأس لمدة يوم كامل.

يغسل الشعر بعدها وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة زيت النعناع لتطويل وتكثيف الشعر

مكونات عمل الوصفة

ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل الوصفة