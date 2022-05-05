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طريق عمل بسكويت العشر دقائق لاقت إقبالا كبيرا من الناس وخاصة السيدات والفتيات مرحبا لأن عند عمل هذا البسكويت يوفر عدد ساعات طويلة مقارنة بالبسكويت العادي الذى يأخذ عدد ساعات طويلة عند عمله ويأخذ وقت وجهد، والبسكويت من أشهر الحلويات الخفيفة التى يحب أن يتناولها جميع الناس وخاصة الأطفال فى وجبة الإفطار. مكونات طريقة عمل بسكويت العشر دقائق كوب ونصف من الدقيق المنخول

نصف كوب من الزبدة البلدى

نصف كوب من السكر الناعم

حبة واحدة من البيض

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة

ملعقة واحدة صغيرة من الحليب البودرة

ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو الخام

رشة من الملح

إثنين ملعقة صغيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

للتزيين

سكر أبيض ناعم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق نقوم بتحضير بولة ونضع بها نصف كوب من الزبدة البلدى ونخفقها بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يسهل عجنها مع باقي المكونات ثم نضع نصف كوب من السكر الناعم على الزبدة ونضربهم بالمضرب لمدة دقيقتين.

ثم نضع حبة واحدة من البيض ورشة من الملح وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة ونخفقهم جيدا بالمضرب حتى يتجانس الخليط .

ثم نخلط كوب ونصف من الدقيق وملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر وملعقة واحدة صغيرة من الحليب البودرة وإثنين ملعقة صغيرة من النشا ويتم تقليب هذه المكونات ثم نضيف خليط الدقيق على خليط الزبدة .

ونقوم بعجنهم جيدا باليد حتى نحصل على عجينة البسكويت ثم نقسم العجينة إلى نصفين فنقوم بوضع الكاكاو الخام مع اللبن إلى نصف واحد من العجين .

وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص دائرية صغيرة أو على شكل أصابع بإستخدام قطاعة البسكويت أو على حسب الشكل المفضل،.

ونقوم برصها في صينية بها ورقة زبدة مدهونة بقليل من الزيت ثم نضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم برص البسكويت على طبق التقديم مع رش السكر الناعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمقادير مظبوطة واقتصادية وبطعم دايب دوب - ثقفني

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