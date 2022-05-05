نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بسبوسة الحلواني المرملة أعملي ألذ بسبوسة بالقشطة بطريقة ناجحة 100% وطرية وبطعم رهيب في المقال التالي

البسبوسة بالقشطة طبق من أطباق الحلويات المحببة لدى جميع الناس ومشهورة في كل بلدان العالم، وتفضل السيدات عمل البسبوسة بالقشطة فى المنزل لتقديمها لأفراد أسرتها حتى تضمن جودتها ونظافتها، وتقوم السيدات بتقديمها أيضا في المناسبات و أعياد الميلاد ولا تقوم بشرائها من المحلات الخارجية لأن تكلفتها عالية جدا. مكونات طريقة عمل البسبوسة بالقشطة إثنين كوب ونصف من الدقيق السميد

إثنين كوب من الزبادي

خمسة ملاعق كبيرة من الزبدة

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر

إثنين ملعقة كبيرة من من السكر

إثنين ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول مكونات طريقة عمل القشطة ثلاثة ملاعق كبيرة من الكريمة شانتية

إثنين ملعقة كبيرة من الدقيق

إثنين ملعقة كبيرة من السكر

إثنين ملعقة كبيرة من النشا

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

إثنين كوب ونصف من الحليب طريقة عمل الشربات إثنين كوب من الماء

إثنين كوب من السكر

عصير نصف ليمونة

للتزيين

مكسرات أو فستق مجروش أو جوز الهند طريقة عمل البسبوسة بالقشطة أولا نقوم بعمل القشطة الشهية بتحضير إناء ونضع به إثنين كوب ونصف من الحليب وإثنين ملعقة كبيرة من السكر وإثنين ملعقة كبيرة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا وثلاثة ملاعق كبيرة من الكريمة شانتيه.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الإناء على النار ثم نقوم بتقليب القشطة على البارد ثم نستمر في التقليب حتى يعطينا قوام كريمي ومتماسك ثم نرفع إناء القشطة من على النار ونتركه جانبا.

وبعد ذلك نقوم بعمل البسبوسة بتحضير إناء ونضع به إثنين كوب ونصف من دقيق السميد وخمسة ملاعق كبيرة من الزبدة ثم نقوم بعجنهم جيدا وبعد ذلك نقوم بوضع إثنين كوب من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر وإثنين ملعقة كبيرة من السكر وإثنين ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ثم نقوم بعجن خليط البسبوسة جيدا وبعد ذلك نقوم بتحضير صينية متوسط الحجم ثم نقوم بوضع نصف كمية البسبوسة ونضعها فى الصينية ثم نقوم بوضع القشطة ونفردها جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع نصف كمية البسبوسة على طبقة القشطة ونفردها برفق ثم ندخل صينية البسبوسة بالقشطة في الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد أن يصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن.

ثم نسكب عليها الشربات بحيث يكون الشربات بارد ثم نضع علي وجه الصينية رشة من المكسرات أو الفستق المجروش أو جوز الهند للتزيين وتقطع وتقدم فى طبق التقديم وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة سر بسبوسة الحلواني المرملة أعملي ألذ بسبوسة بالقشطة بطريقة ناجحة 100% وطرية وبطعم رهيب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر بسبوسة الحلواني المرملة أعملي ألذ بسبوسة بالقشطة بطريقة ناجحة 100% وطرية وبطعم رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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