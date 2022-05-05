نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص من الليزر.. وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد، لا يمكن للفتيات ترك شعر الجسم، حيث أنه يسبب مظهر غير لائق، وتحرص جميع الفتيات والسيدات على إزالة شعر الجسم بشكل دائم، حتى تصبح البشرة ناعمة وبيضاء اللون، وتوجد ترك متعددة لإزالة الشعر منها استخدام الكريمات المزيلة للشعر، ومنها الشفرة ومنها السويت، وهناك بعض الطرق التى تسبب آلام شديدة للفتيات عند إزالة شعر الجسم مثل السويت، أما الشفرة والكريمات فيسببوا سرعة نمو الشعر والتهاب البشرة، لذلك تلجأ السيدات إلى الوصفات الطبيعية التى تساعدهن على إزالة الشعر دون عناء، ويعتبر الفازلين من المكونات السحرية التى تقضي على شعر الجسم الزائد ويرطب البشرة.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد

لا يحتوي الفازلين على أي إضافات كيميائية تسبب في ضرر للبشرة، فهو طبيعي ويساعد البشرة في القضاء على التجاعيد والأماكن الداكنة وكذلك يساعد في التخلص من شعر الجسم الزائد، كما يدخل في وصفات تنعيم شعر الرأس وغيرها من المستحضرات التجميلية التي يدخل الفازلين في تصنيعها، و إليكي مكونات الخلطة.

مكونات عمل الوصفة

ملعقة من الفازلين صغيرة.

ثلاث ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة من الكركم صغيرة.

طحين الحمص ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير الوصفة

الفازلين يفيد البشرة بعدة فوائد، حيث يقلل من نمو الشعر، كما يهدئ البشرة من أي التهابات ويفتحها ويجعلها بيضاء ولامعة، لذلك فهو من المكونات المضمونة والتى لا تسبب أضرار على البشرة، ويمكن تحضير الوصفة في المنزل واستخدامها كالتالى.

نضع الحليب والكركم والحمص في وعاء ونقلبهم.

نضيف الفازلين إلى المكونات السابقة ونقلب جميع المكونات.

بعدها نضع الخليط على الشعر في نفس اتجاه النمو.

نترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة.

تليها خطوة إزالة الخليط في عكس اتجاه الشعر.

نكرر الوصفة بشكل يومي حتى نتخلص من جميع شعر الجسم الزائد.

فوائد الفازلين للبشرة

عند تحضير وصفات للبشرة أو للشعر يتم استخدام الفازلين من ضمن مكونات الوصفات، فهي مستحضر تجميلي طبيعي، يمد البشرة بفوائد صحية عديدة.