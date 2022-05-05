شعرك هيطول للركب بعد استخدام المكون السحري ضعيه في الشامبو 7 أيام واحصلي على شعر مثل الهنديات ولامع وقوى بسرعة الصاروخ

شعرك هيطول للركب بعد استخدام المكون السحري ، يوجد العديد من الطرق الذي يتم استخدامها في تطويل وتنعيم الشعر بشكل احترافي ولكن أغلبها تحتاج إلى متخصصين واستخدام مواد ومكونات تحتوي على مواد كيماوية يمكنها ضر الشعر في المستقبل، ويكون الاعتماد على الموصفات والمكونات الطبيعية أفضل بكثير من ذلك، حيث أن جميعها يحتوي على عناصر طبيعية يحتاج لها الشعر مع مر السنين، فعندما تتقدمين بالعمر يتعرض الشعر لكثير من المشكلات أهمها نقص المعادن والفيتامينات ولذلك تكونين بحاجة إلى تلك المكونات لتعويض الشعر ما ينقصه.

شعرك هيطول للركب بعد استخدام المكون السحري

المكونات الطبيعية لا يوجد أفضل منها وآمن منها على الشعر وهناك الكثير من المكونات التي يمكن أن يتم إضافتها في الشامبو لتطويل الشعر والقضاء على القشرة وكثير من المشكلات الأخرى ويتم استخدامه كما يلي:

المكونات:

3 قرص أسبرين.

3 ملعقة كبيرة شامبو.

طريقة الإعداد:

قومي بطحن حبات الأسبرين حتى تصبح كالبودرة.

ثم يتم خلط بودرة الأسبرين مع الشامبو ثم ضعيه في كوب متوسط الحجم.

يتم وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك برفق.

ثم يتم الانتظار 10 دقائق على الأقل وبعد انتهاء المدة يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر.

ينبغي بعد ذلك استخدام مرطب لترطيب الشعر.

الأسبرين والشامبو للقضاء على قشرة الرأس

يمكنك أن تقضي على قشرة الرأس المزعجة والناتج عنها رائحة كريهة بالشعر عن طريق استخدام الأسبرين والشامبو وبعض المكونات الأخرى التالية:

المكونات:

2 قرص أسبرين.

1 ملعقة كبيرة خل التفاح.

2 ملعقة كبيرة شامبو.

طريقة التحضير:

أولاً يجب أن يتم سحق أقراص الأسبرين.

يتم وضعها في وعاء ويضاف لها الشامبو وخل التفاح قلبي المكونات مع بعضها.

ثم البدء في تدليك فروة الرأس والشعر بالخليط.

انتظري 15 دقيقة على الأقل ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر.

عيك بتكرار الاستخدام للتخلص من قشرة فروة الرأس في أقل وقتت ممكن.

الليمون والشامبو لتطويل الشعر

الليمون من المكونات التي تعمل على نمو الشعر بسرعة كبيرة جداً كما أنه يساعد على الحد من تساقط الشعر ويقضي على قشرة الرأس والحشرات وغيرها ويتم استخدامه بهذه الطريقة البسيطة: