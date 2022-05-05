بمكونات بسيطة وخطوات سريعة اعملى خلطة السبع بهارات الأصلية ولا العطار الكل هيتجنن على طعم اكلك

بمكونات بسيطة وخطوات سريعة اعملى خلطة السبع بهارات الأصلية تتنوع الأكلات المصرية ما بين اللحوم والفراخ والكفتة والكباب وغيرها من الأكلات المصرية المميزة، ولكن ما هو سر تميز المطبخ المصري؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال في البهارات المضافة للاكلات المصرية، فالبهارات هي سر نجاح أي أكلة، ومن أكثر البهارات التي تحرص عليها السيدة أثناء الطهي السبع بهارات، فهي مزيج بين سبع أنواع من البهارات الهندية الأصلية، تباع لدى محلات العطارة، تمنح الطعام نكهة مميزة تجعل الجميع يفضلون تناول الطعام بها، واليوم جئنا لكي سيدتي بسر عمل هذه الخلطة المميزة من البهارات في منزلك، دون الحاجة لشرائها من العطار بأسعار خيالية، وسوف نشرح لكٍ طريقة إعدادها.

طريقة تحضير خلطة السبع بهارات الأصلية بالطريقة الهندية

أصبح الآن في إمكان أي ربة منزل تحضير خليط السبع بهارات الهندية الأصلية في المنزل بأقل التكلفة، ولتحضيرها بطريقة صحيحة يتم استخدام المكونات التالية:

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

إضافة إلى ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة متوسطة بابريكا.

جوزة الطيب أو يمكن استبدالها بالزعفران.

نصف ملعقة من مسحوق الهيل أو الحبهان.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كذلك ملعقة كبيرة من القرنفل.

قرن فلفل اخضر حامي.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

طريقة التحضير

للحصول على خلطة السبع بهارات الأصلية في مطبخك يتم إتباع تلك الخطوات البسيطة:

يتم فرم قرون الفلفل الأخضر الحامي فرما ناعماً. ثم أضافت الحلبة السابق طحنها إليها. يتم إدخال جميع البهارات في الفرن لمدة خمس دقائق للتأكد من تخلصها من الرطوبة وتحميصها. التأكد من أن كل البهارات المذكورة سابقا تم طحنها طحن ناعماً. يتم خلط جميع البهارات معاً، والاحتفاظ بهم في برطمان زجاجي نظيف. يتم استخدام خليط السبع بهارات في إعداد أشهى الأطعمة والمأكولات حسب الحاجة.

الأطعمة التي يمكن استخدام السبع بهارات في إعدادها

تدخل السبع بهارات في تحضير أشهى الأكلات، حيث يمكن استخدامها أثناء إعداد: