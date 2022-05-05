نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك شعر أبيض تعالي أقولك تتخلصي منه أزاي بملعقة قرنفل منزلية وبدون تكلفة وأضرار في المقال التالي

القرنفل نوع من الأعشاب الطبيعية التى تعمل على علاج شيب الشعر، وتعاني كثير من السيدات والفتيات أيضا صغار السن من ظهور الشعر الأبيض وهذا الأمر يجعلها أكثر إحراجا ويقلل من ثقتها بنفسها، فتلجأ بعض السيدات إلى إستخدام الصبغات لأنها تعمل على إخفاء الشعر الأبيض وتعطي الصبغات نتيجة سريعة ولكن سرعان ما يعود الشعر الأبيض ويعود أكثر من الأول. مكونات طريقة عمل علاج الشيب بالقرنفل ربع ملعقة صغيرة من زيت القرنفل

ربع ملعقة صغيرة من زيت الخردل

ربع ملعقة صغيرة من زيت السمسم

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت حبة البركة

ربع كوب صغير من الماء

ربع كوب صغير من الماء نصف كوب صغير من كريم مرطب

نصف علبة من الزبادى

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة المطحونة

إثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح

فنجان واحد صغير من العسل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة من الحناء الطبيعية

إثنين ملعقة كبيرة من الخل الأبيض طريقة علاج شيب الشعر بالقرنفل أولا نحضر إناء ونضع به ربع كوب صغير من القرنفل وربع كوب صغير من زيت الخردل وربع كوب صغير من زيت السمسم وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت حبة البركة .

ثم نرفع هذا الإناء على النار ونقوم بتسخين خليط الزيوت ونجعلها دافئة قليلا وبعد ذلك نضع على خليط الزيوت ربع كوب صغير من الماء ونصف كوب صغير من كريم مرطب ونصف علبة من الزبادى

.وملعقة واحدة صغيرة من القرفة المطحونة وإثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح وفنجان واحد صغير من العسل الأبيض وملعقة واحدة صغيرة من الحناء الطبيعية وإثنين ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

.ونقوم بخلطهم جيدا وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى نصفين ثم بإستخدام فرشاة نضعها فى خليط القرنفل ثم نضعها على الشعر ويوزع جيدا بحيث يصل الخليط فى الشعر كله من الجذور والمنتصف والأطراف ثم نتركه على الشعر لمدة ساعة ونصف وتكرر هذه الخطوة يوم بعد يوم حتى يختفي الشعر الأبيض تمام بإستخدام خلطة القرنفل. عمر شويل - جدة لو عندك شعر أبيض تعالي أقولك تتخلصي منه أزاي بملعقة قرنفل منزلية وبدون تكلفة وأضرار - ثقفني

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