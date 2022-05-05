نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصوص البني أعملي كباب الحلة بالفراخ بالخلطة اللذيذة وبطعم ومذاق أول مرة تدوقيه في المقال التالي

من المعروف أن كباب الحلة بالفراخ من الأطباق الإقتصادية والغير مكلفة وسهلة التحضير لأنه لا يحتاج إلى الكثير من المكونات، وكباب الحلة بالفراخ من أشهر الأطباق الأساسية والرئيسية في مصر، كما أنه له مذاق لذيذ ويمكن تحضير كباب الحلة إما باللحمة أو بالفراخ أو بلحم الضأن. مكونات عمل كباب حلة بالفراخ دجاجة كاملة مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم

إثنين ثمرة من البصل مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم

إثنين ثمرة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة الحجم

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم

إثنين حبة من البطاطس مقطعة على شكل مكعبات صغيرة الحجم

ورق لورا

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

واحد من الفلفل الأخضر

فلفل ألوان

كوب من الماء

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون طريقة عمل كباب حلة بالفراخ أولاً نقوم بغسل الفراخ بالخل والملح وننظفها جيدا ثم نغسلها بالماء وبعد ذلك نقطع الدجاجة إلى مكعبات متوسطة الحجم ونضعها في وعاء ونضع عليها ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون ورشة صغيرة من الفلفل الأسود .

ونخلطهم مع بعض ونتركه لمدة ساعة أو ساعتين، وبعد ذلك نحضر وعاء ونضع فيه خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون بحيث يكون الزيت ساخن ونضع به قطع الدجاج المتبلة.

ونقوم بتحميرها من كل جانب وبعد ذلك نقوم بوضع إثنين ثمرة من البصل مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم وإثنين ثمرة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم وثلاثة فصوص من الثوم المفروم وإثنين حبة من البطاطس مقطعة على شكل مكعبات صغيرة الحجم وورق لورا ونصف ملعق صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل َوبهارات الفراخ والحبهان وجوزة الطيب وفلفل أخضر وفلفل ألوان .

ثم نضع كوب من الماء ونتركه على النار لمدة ساعة حتي ينضج الفراخ ثم نضع قطعة من الفحم على النار حتى تتحمر وبعد ذلك نضع قطعة الفحم في وسط الوعاء .

ثم نضيف إلي قطعة الفحم نقطة من الزيت ونغطيها بإحكام وبعد ذلك نخرج قطعة الفحم ونضع كباب الحلة بالفراخ في طبق التقديم ويقدم ساخن. عمر شويل - جدة بالصوص البني أعملي كباب الحلة بالفراخ بالخلطة اللذيذة وبطعم ومذاق أول مرة تدوقيه - ثقفني

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