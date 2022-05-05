نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي ماسك العسل والليمون لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة التصبغات والخلايا الميتة في دقائق في المقال التالي
يستخدم الليمون في علاج العديد من المشكلات المتعلقة بالبشرة ومشكلات السمنة حيث يعمل الليمون على تفتيح البشرة وإخفاء الهالات السوداء التي توجد في البشرة وغيرها من العلاجات الاخرى، حيث يعمل الليمون على نحافة الجسم عن طريق دخوله من المكونات الطبيعية الاخرى التي تعمل على نحافة الجسم بشكل كبير حيث يدخل الليمون مع الزنجبيل والقرفة وغيرها من المكونات الأخرى، حيث وتستخدم الفتيات الليمون في تفتيح البشرة حيث يدخل الليمون مع العديد من المكونات الأخرى التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها ناعمة وجميلة، حيث يمكننا عمل الليمون مع العسل الابيض حتى نحصل على كل مانحلم به، حيث ترغب العديد من الفتيات والسيدات للوصول إلى بشرة بيضاء وناعمة خالية من أي بقع داكنة وغيرها من المشكلات الاخرى، وعلينا يإستخدام وصفة العسل والليمون مرتان في كل إسبوع للحصول على النيتجة المرغوبة، حيث نلاحظ ان البعض من الفتيات يقومون بإستخدام الأجهزة التي يمكننا إستخدامها في المراكز التجميلية التي يتم عملها بأغلى الأسعار.
مكونات عمل وصفة العسل والليمون لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة العسل والليمون لتفتيح البشرة
- قومي أولا قبل تحضير هذه الوصفة بغسل بشرتك بالماء البارد والغسول المناسب لنوع بشرتك.
- بعد ذلك قومي بتحضير طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من العسل الابيض مع ملعقتان كييرتان من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وأخلطي هذه المكونات ببعضها جيدا.
- بعد خلط هذه المكونات ببعضها جيدا قومي بوضعها على البشرة حتى تتمكنين من مساواة وضع هذه الوصفة على بشرتك.
- أتركي هذه الوصفة على بشرتك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد.
- بعد ذلك سوف تحصلين على بشرة بيضاء ولامعة وبعد مرور عشرة أيام فقط سوف تلاحظين افضل النتائج وتلاحظين البشرة البيضاء الجذابة التي تحلمين بها خلال أقل وقت ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي ماسك العسل والليمون لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة التصبغات والخلايا الميتة في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.