تحدي التبييض الفوري بملعقة نشا تفتيح وتبييض اليديين وإزالة الجلد الميت والبقع والأسمرار

من المعروف عادة ان الفتيات يعتنون بنظافة وتفتيح اليدين والرجلين والبشرة والجسم حتى يظهرون بشكل جميل ورائع، حيث تعاني الكثير من الفتيات من إسمرار لون اليد وتقشفها ومن خشونتها وتسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة وتجعلهم يبحثون عن بعض الإستخدامات التي تعمل على معالجة هذه المشكلات، حيث يستخدمون الكثير من الفتيات بعض الخلطات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل التي يعملون هذه المحلات على بيعها باغلى الاسعار بالإضافة إلى أن هذه المستحضرات تعمل على تسبب حساسية مفرطة للجلد لذلك علينا بإستخدام الوصفات الآمنة للجلد، ولا توجد هناك وصفات آمنة أكثر من إستخدام الوصفات التي يرجع أصلها إلى الطبيعة مثل إستخدام وصفة البيكنج صودا مع الليمون وإستخدام وصفة النشا مع الليمون وغيرها من الوصفات الأخرى العديدة.

مكونات عمل وصفة النشا لتفتيح اليدين

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة النشا لتفتيح اليدين