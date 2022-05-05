نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التبييض الفوري بملعقة نشا تفتيح وتبييض اليديين وإزالة الجلد الميت والبقع والأسمرار في المقال التالي
من المعروف عادة ان الفتيات يعتنون بنظافة وتفتيح اليدين والرجلين والبشرة والجسم حتى يظهرون بشكل جميل ورائع، حيث تعاني الكثير من الفتيات من إسمرار لون اليد وتقشفها ومن خشونتها وتسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة وتجعلهم يبحثون عن بعض الإستخدامات التي تعمل على معالجة هذه المشكلات، حيث يستخدمون الكثير من الفتيات بعض الخلطات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل التي يعملون هذه المحلات على بيعها باغلى الاسعار بالإضافة إلى أن هذه المستحضرات تعمل على تسبب حساسية مفرطة للجلد لذلك علينا بإستخدام الوصفات الآمنة للجلد، ولا توجد هناك وصفات آمنة أكثر من إستخدام الوصفات التي يرجع أصلها إلى الطبيعة مثل إستخدام وصفة البيكنج صودا مع الليمون وإستخدام وصفة النشا مع الليمون وغيرها من الوصفات الأخرى العديدة.
مكونات عمل وصفة النشا لتفتيح اليدين
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة النشا لتفتيح اليدين
- أحضري طبق وضعي به ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا مع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- بعد إضافة النشا مع عصير الليمون وزيت جوز الهند قومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتمكني من الحصول على وصفة متجانسة المكونات.
- بعد ذلك عليكي بغسل يدك بالماء جيدا حتى تتخلصين من أي ملوثات بها.
- بعد غسل اليدين جيدا بالماء قومي بوضع هذه الوصفة السحرية على يديك وقومي بفركها جيدا بين اليدين وبين الأصابع حتى تحصلين على أيدي جميلة وناعمة.
- بعد فرك اليدين بالوصفة التي قومنا بتحضيرها قومي بتركها لمدة ساعة على يديكي حتى تجف نهائيا.
- بعد جفاف هذه الوصفة قومي بفركها من اليدين تماما ثم عليكي بغسل يدك بالماء البارد.
- عليكي بتكرار إستخدام وصفة النشا ثلاث مرات في كل إسبوع حتى تتمكنين من الحصول على النتيجة التي تحلمين بها وسوف تصلين إلى يدين ناعمة وبيضاء وجذابة وتجعلكي هذه الوصفة الإستغناء عن أي وصفة أخرى تقومين بشرائها من محلات مستحضرات التجميل.
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