مكون سحري منزلي لتبييض الأسنان من الأصفرار والجير نهائياً لأسنان ناصعة البياض

من الأشياء التي تسبب الضيق للكثير من الفتيات هي وجود مشكلة إصفرار في لون الأسنان وترجع هذه المشكلة نتيجة تراكم طبقات الجير التي تجعل الأسنان بهذا اللون، حيث تجعلهم هذه المشكلة يعانون من المواقف المحرجة التي يوضعون بها وتجلعهم لا يضحكون حتى لا تسبب لهم الإحراج، وهذه المشكلة جعلتهم يبحثون عن بعض العلاجات التي تعمل على القضاء على هذا اللون الأصفر والجير وتقوم الغالبية منهم بالذهاب إلى المراكز الطبية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الأدوات والأجهزة التي تعمل على التخلص من هذه الطبقات المتراكمة، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة والغالية الثمن لذلك علينا أن نتجنب إستخدام والذهاب إلى هذه المراكز وعلينا بإستخدام الإستخدامات الطبيعية البسيطة التي يمكننا عملها في المنزل وسوف تعطي إلينا هذه الوصفات أفضل النتائج.

مكونات عمل وصفة البيكنح صودا لتبييض الأسنان

ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

فرشاة لتفريش الأسنان.

طريقة عمل وصفة البيكنج صودا لتبييض الأسنان