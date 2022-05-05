نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري منزلي لتبييض الأسنان من الأصفرار والجير نهائياً لأسنان ناصعة البياض في المقال التالي
من الأشياء التي تسبب الضيق للكثير من الفتيات هي وجود مشكلة إصفرار في لون الأسنان وترجع هذه المشكلة نتيجة تراكم طبقات الجير التي تجعل الأسنان بهذا اللون، حيث تجعلهم هذه المشكلة يعانون من المواقف المحرجة التي يوضعون بها وتجلعهم لا يضحكون حتى لا تسبب لهم الإحراج، وهذه المشكلة جعلتهم يبحثون عن بعض العلاجات التي تعمل على القضاء على هذا اللون الأصفر والجير وتقوم الغالبية منهم بالذهاب إلى المراكز الطبية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الأدوات والأجهزة التي تعمل على التخلص من هذه الطبقات المتراكمة، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة والغالية الثمن لذلك علينا أن نتجنب إستخدام والذهاب إلى هذه المراكز وعلينا بإستخدام الإستخدامات الطبيعية البسيطة التي يمكننا عملها في المنزل وسوف تعطي إلينا هذه الوصفات أفضل النتائج.
مكونات عمل وصفة البيكنح صودا لتبييض الأسنان
ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.
ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
فرشاة لتفريش الأسنان.
طريقة عمل وصفة البيكنج صودا لتبييض الأسنان
- قومي بتحضير طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بتقليب الملح والبيكنج صودا ببعضهما.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض وقومي بتقليبهما جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام مناسب كريمي.
- بعد ذلك قومي بمضمضة أسنانك بالماء ثم أحضري الفرشاة وقومي بغمسها في طبق الوصفة التي قومنا بتخضيرها وقومي بعد ذلك بتفريش أسنانك جيدا بالفرشاة وبهذه الوصفة الجبارة، بعد ذلك مضمضي أسنانك وفمك جيدا من هذه الوصفة بالماء البارد.
- بعد غسل الأسنان بالماء البارد سوف تلاحظين النتيجة المبهرة التي تحلمين بها وهي الأسنان البيضاء مثل الثلج.
- كرري إستخدام هذه الوصفة يوميا صباحا ومساءا حتى تتمكني من الوصول إلى النتيجة المبهرة التي ستستمر معك إلى فترات طويلة لذلك علينا بإستخدام هذه الوصفة الجبارة.
- تجعلكي إستخدام هذه الوصفة الإستغناء عن أى إستخدامات أخرى ضارة أو أي إستخدامات مكلفة لذلك ننصح جميع الناس بإستخدام وصفة البيكنج صودا لتبييض الأسنان بسرعة البرق.
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