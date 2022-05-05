وصفة ممتازة بمكونين فقط لوقف تساقط الشعر وزيادة طوله بأسرع وقت، جميع السيدات تحلم بشعر متألق كشعر الهنديات ووصفتنا اليوم سوف تساعدك على هذا. سنحتاج إلى البصل لتحضير هذه الوصفة فالبصل يمد الشعر بالمغذيات لتعزيز صحة بصيلات الشعر، كما يعمل على زيادة لمعان الشعر وأيضاً يساعد على زيادة الكثافة والحيوية للشعر، كذلك نحتاج إلى الثوم فهو يساهم في تعزيز نمو الشعر بسرعة والوقاية من تساقط الشعر، بالإضافة إلى دوره الهام في تقوية جذور الشعر والقضاء على قشرة الرأس والتخلص من الحكة. كذلك سوف نقدم لكم وصفة أخرى تعتمد على مكونين أيضاً وهما عشبة الميرمية والقرنفل؛ فكل منهما يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية لإيقاف تساقط الشعر ومنع القشرة من الظهور في فروة الرأس.

تطويل الشعر وعلاج التساقط طبيعياً

مكونات الوصفة الأولى:

قشور حبة بصل. قشور 3 حبات ثوم. كوب من الماء.

في قدر معدني نضف قشور البصل وقشور الثوم مع إضافة الماء ثم نرفع القدر على الموقد ليتم غلي المكونات لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك نقوم بتصفية مغلى البصل والثوم ونحتفظ بالمحلول الناتج في برطمان زجاجي، ونحتفظ به في الثلاجة لمدة 10 أيام وقبل الاستخدام نقوم بتسخين المحلول، وعند الاستخدام نفرغ كمية من المحلول تناسب الشعر في بخاخ ثم نرش المحلول على الشعر بالكامل، مع التركيز على الجذور ونركز أيضاً على أماكن فراغات الشعر ثم نترك المحلول على الشعر لمدة ساعتين وبعد ذلك نغسل الشعر، نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.

وصفة طبيعية أخرى لإطالة الشعر

مكونات الوصفة الثانية:

ملعقة كبيرة من عشبة الميرمية. 2 ملعقة كبيرة من القرنفل. 2 كوب من الماء. نصف علبة شامبو.

في قدر معدني نضف مقدار عشبة الميرمية ومقدار القرنفل مع إضافة الماء ثم نرفع القدر على الموقد، وننتظر لمدة 10 دقائق مع تغطية القدر حتى يتم غلي المكونات، وبعد ذلك نقوم بتصفية المغلى ونأخذ مقدار ربع كوب من المحلول الناتج ونضفه إلى الشامبو ثم نخلط جيداً ويبقى صالح للاستخدام لمدة شهر، اغسلي به شعرك مع تدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين ثم اغسليه بالماء ويكرر هذا الشامبو عند كل استحمام..