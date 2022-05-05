نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية ازالة الرؤوس البيضاء من الوجه بشكل طبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من الرؤوس البيضاء هاجس لدى الكثير من الناس، وخاصة النساء، لأنه يؤثر على مظهرهم الخارجي، والرؤوس البيضاء عبارة عن نتوءات صلبة بيضاء ناتجة عن تراكم الجلد الميت والزيت في مسام الجلد، وتظهر الرؤوس البيضاء في كثير من الأحيان عند الأشخاص ذوي البشرة الدهنية، المسام المسدودة هي السبب الرئيسي لظهورها، يجب ألا تتخلصي من الرؤوس البيضاء بيديك أبدًا. هذا يمكن أن يسبب التهابات ويزيد الوضع سوءا، لذا إذا رأيت رؤوسًا بيضاء على بشرتك ، فاستخدم الطرق التي سنشرحها لك في هذه المقالة لمعالجتها.

أفضل الماسكات لعلاج الرؤوس البيضاء:

نحن نستخدم مجموعة متنوعة من الطرق الفعالة لإزالة البقع البيضاء ، بما في ذلك استخدام الأقنعة لعلاج البقع البيضاء والأقنعة الطبيعية ، والتي تعتبر من أهم الطرق في التعامل مع هذه المشكلة:

ماسك الذرة والخل لعلاج الرؤوس البيضاء:

تعتبرالرؤوس البيضاء هي نوع من حب الشباب، يجب علينا امتصاص الدهون الزائدة لمعالجتها، وهو فعال في امتصاص الزيت، من ناحية أخرى ، يقشر الخل بشرتك ويعالج حب الشباب الشديد.

تشمل ماسكعلاج مكونات البقع البيضاء:

ملعقتان كبيرتان من نشاء الذرة.

خل ملعقة

تحضير قناع من العسل والخل لعلاج البقع البيضاء:

اخلطي المكونات معًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

ضعي المزيج على المناطق التي تم لمسها باستخدام رؤوس نظيفة.

اتركي القناع لمدة 15 دقيقة.

اتركي وجهك مغمورًا في الماء الفاتر.

يتم تنفيذ هذا القناع مرتين في الأسبوع.

ماسك البيض لعلاج الرؤوس البيضاء:

البيض غني بفيتامين أ وهي تعتبر فيتامين هام في لحب الشباب. كما أنه ينظف بشرتك بعمق ويغلق المسام لمنع انتشار البقع البيضاء.

المكونات

بياض البيض

ورق مصنوع من الحرير

وعاء زجاجي

يكفي استخدام شوكة أو مضرب بيض.

تحضير قناع UFS للتعامل مع البقع البيضاء: