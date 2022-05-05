نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النخالة السحرية لتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة والتصبغات لوجه نقي وصافي مثل ملكات الجمال في المقال التالي
تتعدد الوصفات التي تستخدم في تفتيح البشرة التي تستخدمها الكثير من الفتيات، حيث تعتبر من أكثر الوصفات الشهيرة الشائعة التي تعمل على تفتيح البشرة وهي التي تستخدمها الغالبية من الفتيات هي إستخدام وصفات تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تقشير الطبقة السطحية من الجلد وتعمل على تكوين حب الشباب تحت الجلد وتعتبر هذه الوصفات من أكثر الوصفات التي تعمل على ضرر وتلف البشرة بشكل كبير، حيث توجد هناك وصفات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء ولامعة وجذابة وبدون ترك أي آثار ضارة تسبب تلف البشرة، حيث تستخدم وصفة لتفتيح البشرة مثل وصفة البيض ووصفة القهوة ووصفة الكركم والنخالة وغيرها من الوصفات الاخرى التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير.
مكونات عمل وصفة النخالة لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من النخالة.
- ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة النخالة لتفتيح البشرة
- قومي أولا بغسل بشرتك بالماء البارد وبالغسول المناسب لنوع بشرتك قبل تحضير الوصفة ثم نشفي وجهك بواسطة قطعة من القطن ثم قومي بتحضير هذه الوصفة
- ثم أحضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من النخالة مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وقلبي المكونات ببعضهما جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي واخلطي المكونات ببعضها حتى تختلط تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة الجبارة على بشرتك وفي جميع أجزاء البشرة مثل تحت العين واتركي هذه الوصفة على بشرتك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تصبح جافة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذه الوصفة من بشرتك ثم قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تتمكنين من التخلص من هذه الوصفة تماما.
- كرري إستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع حتى تحصلين على النتيجة التي ترغبين في الوصول إليها، وبعد مرور شهر واحد فقط من إستخدام هذه الوصفة سوف تظهر النتيجة الرائعة المذهلة التي تجعلكي تظهرين بأجمل إطلالة.
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