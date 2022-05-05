وصفة النخالة السحرية لتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة والتصبغات لوجه نقي وصافي مثل ملكات الجمال

تتعدد الوصفات التي تستخدم في تفتيح البشرة التي تستخدمها الكثير من الفتيات، حيث تعتبر من أكثر الوصفات الشهيرة الشائعة التي تعمل على تفتيح البشرة وهي التي تستخدمها الغالبية من الفتيات هي إستخدام وصفات تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تقشير الطبقة السطحية من الجلد وتعمل على تكوين حب الشباب تحت الجلد وتعتبر هذه الوصفات من أكثر الوصفات التي تعمل على ضرر وتلف البشرة بشكل كبير، حيث توجد هناك وصفات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء ولامعة وجذابة وبدون ترك أي آثار ضارة تسبب تلف البشرة، حيث تستخدم وصفة لتفتيح البشرة مثل وصفة البيض ووصفة القهوة ووصفة الكركم والنخالة وغيرها من الوصفات الاخرى التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير.

مكونات عمل وصفة النخالة لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من النخالة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة النخالة لتفتيح البشرة