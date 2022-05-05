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طريقة عمل الأيس كريم في المنزل بدون استخدام الماكينة، للاستمتاع بهذه المثلجات المحببة لدي الكبار والصغار، وإضافة الانتعاش والبهجة لأفراد المنزل أو الأصدقاء والعائلة، وذلك بمكونات متوفرة في كل البيوت لسهولة التحضير في أي وقت، مع أدق تفاصيل الوصفة لضمان نجاح الأيس الكريم. طريقة عمل الأيس كريم بدون ماكينة المكونات المطلوبة ٤ صفار بيض.

٣٠٠ مل أو ما يعادل نصف لتر من القشدة كاملة الدسم.

٣٠٠مل أو ما يعادل نصف لتر من اللبن كامل الدسم.

١٠٠ جرام من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من فانيليا يفضل سائلة.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة تحضير الأيس كريم يوضع صفار البيض في وعاء عميق ويضرب بالضرب الكهربي قليلا. يضاف السكر على صفار البيض، ويخفق معه جيدا حتى نحصل على لون شاحب فاتح وسميك نسبيا. بعد ذلك يضاف النشا مع صفار البيض والسكر مع استمرار الخفق، حتى نحصل على قوام كريمي، يوضع هذا الخليط جانبا قليلا. في إناء على النار نقوم بتسخين اللبن مع القشدة وتقليبهم معا جيدا. نقوم بإضافة الفانيليا على مزيج اللبن والقشدة ونقلهم معا جيدا على النار حتى الوصول إلى درجة الغليان، ثم يرفع من على النار. يضاف خليط اللبن والقشدة والفانيليا على الخليط المحضر قبله، وتقلب كل المكونات جيدا معا. يرفع خليط الأيس كريم كله على النار مع التقليب بملعقة خشبية لتجنب الاحتراق من على حافة الإناء أو المقلاة، حتى تتبخر أي سوائل ونحصل على قوام ناعم للأيس كريم، وذلك لمدة ١٠ دقائق على النار الهادئة. يوضع الخليط في إناء جاف ونتركه ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة، يمكنك تسريع عملية التبريد عن طريق وضع إناء الخليط الساخن في وعاء ماء به قطع من الثلج. يغطي خليط الأيس كريم ويوضع في الثلاجة طوال الليل. ثم ينقل للفريزر بعد ذلك لمدة ثلاث ساعات مع الحرص على إخراجه كل ساعة وخفقه بالضرب الكهربي، حتى تتكون البلورات الثلجية ويتجمد تماما. يخرج من الفريزر قبل تناوله بعشر دقائق، ليسهل تناوله وتشكيله بولات آيس كريم لذيذة، بطعم الفانيليا أو النكهة المفضلة لديكم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الأيس كريم في المنزل بدون استخدام الماكينة وبأسهل المكونات المتوفرة لديك - ثقفني

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