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الجلاش من أكثر الأطعمة التى تتميز بمذاق شهى ولذيذ غير أنه يمكن حشو الجلاش بالجبن أو اللحم المفروم ولا يخلو الجلاش من الفوائد الصحية غير أنه يمكن اكل اثنتين أو ثلاث قطع قادرة على جعلك تشعر بالشبع ولأن يكثر طرق البحث عن طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم فى المنزل نقوم بتوضيح الطريقة فى هذا المقال خطوة بخطوة وبأقل التكاليف والمكونات موجودة فى كل منزل إليكم طريقة عمل الوصفة. طريقة عمل جلاش باللحم المفروم مكونات الوصفة: نصف كيلو جرام من عجينة الجلاش.

ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

كأس واحد من اللبن.

بيضتان كبار الحجم.

بصلتان ونقوم بتقطيعهم.

ملح.

فلفل اسود.

سمنة.

ثمرة واحدة من الفلفل الاسود ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات.

ملعقتان من الجبن الرومى المبشور. طريقة عمل الوصفة: نقوم بإحضار طاسة متوسطة الحجم ونضعها على نار متوسطة ثم نضع بها السمنة .

نقوم بوضع ربع كيلو اللحم المفروم والبصل المقطع ثم نقوم بتقليبهم جيداً حتى نتأكد من أن اللحم أصبح ناضجاً ثم نقوم بتتبيله بالملح والفلفل الاسود ونقلبهم مرة ثانية.

نقوم بعد ذلك بإضافة الفلفل الاخضر إليهم ونقلبهم ثم الجبن الرومى المبشور ونقوم مرة أخرى بالتقليب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بإحضار الصينية ثم نقوم بمسحها بالسمن ثم نضع طبقة جلاش وندهنها بالسمن ثم فوقها نضع جزء من اللحم المفروم وبعد ذلك نضع طبقة جلاش أخرى وندهنها بالسمن ونضع طبقة أخيرة من اللحم المفروم ثم طبقة أخيرة من الجلاش وندهن الوجه بالسمن.

نقوم بإحضار طبق صغير ونخفق فيه البيضتان ونضيف إليهم الفلفل الاسمر والملح ثم نقوم بدهن الوجه بهذا الخليط حتى نحصل على وجه مقرمش وذهبى اللون.

نقوم بوضع الصينية فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج جيداً. اسرار عمل الجلاش باللحم المفروم مثل المطاعم: يجب أن يدهن كل طبقة من الجلاش بالسمن جيداً.

يجب أن يدهن الوجه بخليط البيض حتى يكون ذهبى اللون ومقرمش.

يجب أن يكون الفرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180درجة مئوية. عمر شويل - جدة طريقة عمل الجلاش المحشى باللحم المفروم بمذاق شهى ولذيذ - ثقفني

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