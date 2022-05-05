نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل المنزلية لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر بسرعة وإزالة شيب الشعر المبكر للأبد في المقال التالي
يعتبر الشعر من اكثر الاشياء التي تعتني بها العديد من الفتيات والسيدات لان الشعر هو الذي يجعل أي فتاة تطل بإطلالة جميلة ورائعة، ونجد البعض من الناس يعانون من بعض المشكلات التي تعاني منها الكثير من الناس وهي مشكلة تقصف وقصر الشعر التي تمثل مشكلة كبرى وتجعل هؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة يصابون بالضيق والتعب والإحراج، حيث تمنع مشكلة القصر منع هؤلاء الفتيات من عمل التسريحات المختلفة بالشعر وتستخدم الكثير من الفتيات بعض الوصفات التي تعمل على إطالة الشعر وتعتبر هذه الوصفات تعمل على ضرر الشعر بالشكل الكبير وتعمل على إصابة الكثير كل من يستخدم هذه الإستخدامات على العديد من الأمراض المختلفة التي تؤدي إلى الوفاة، حيث تعتبر من افضل الوصفات التي تعمل على إطالة الشعر هي وصفة القرنفل التي الطبيعية السحرية.
مكونات عمل وصفة القرنفل لتطويل وتنعيم الشعر
مكونات الوصفة:-
- خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة القرنفل لتطويل وتنعيم الشعر
- أحضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بخلط الزيوت مع بعضها جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل وأخلطي القرنفل مع الزيوت جيدا حتى تتمكنين من الحصول على قوام جيد ومتجانس.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة على فروة رأسك جيدا وفي جميع فروة الرأس مع العلم أثناء وضع هذه الوصفة قومي بدعك هذه الوصفة في فروة الرأس حتى تمتص فروة الرأس هذه الوصفة.
- أتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي قومي بغسل شعرك وكرري وضع هذه الوصفة يوميا حتى أن تتمكني من الحصول على النتيجة المطلوبة، بعد مرور خمسة عشر يوم سوف تلاحظين النتيجة التي تحلمين بها من نعومة وإطالة حيث يصبح الشعر بعد إستخدام هذه الوصفة تظهرين بشكل جميل ورائع.
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