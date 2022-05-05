كيفية القضاء علي تجاعيد الرقبة بشكل طبيعي

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عمر شويل - جدة كيفية التخلص من تجاعيد الرقبة حيث تهتم كل امرأة بأن تكون جميلة، ولا تخاطر برؤية عيب أو الشعور بالنقص نتيجة ظهور العلامات الخاصة بالشيخوخة أو ظهور التجاعيد، ويتكون الجلد من عدة طبقات، ولكل منها مجموعة مكوناتها الخاصة التي تؤهلها للوظيفة التي تؤديها، يختلف تكوينها حسب المنطقة التي تغطيها. يحيط بالرقبة طبقة رقيقة جدًا من الجلد، مما يجعلها شديدة التأثر بالعوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر على مرونة الجلد وشبابه وفي السنوات الأخيرة أصبح شائع استخدام السيروم والكريمات للحفاظ على نضارة الوجه من الطقوس اليومية.

كيفية التخلص من تجاعيد الرقبة بشكل طبيعي

يمكن التخلص من تجاعيد الرقبة، عن طريق عمل هذا الماسك

ماسك زيت الزيتون والعسل

وهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية والإنزيمات والأحماض الأمينية، وهوماسك طبيعي ومثالي لتغذية وتجديد بشرة العنق والصدر، حيث يتم امتصاص مركباتها بسهولة، وبمجرد استيعابها، تحييد الآثار السلبية للشمس والجذور الحرة. المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

طريقة تحضير ماسك زيت الزيتون والعسل

اخلط جميع المكونات معًا حتى تصبح ناعمة. في المساء، قبل الذهاب إلى الفراش، ضعيه على رقبتك وصدرك واتركيه لمدة 30 دقيقة. ثم يشطف بالماء الفاتر قم بتجديد الطلب 2 أو 3 مرات أسبوعيا.

ماسك الأرز والأفوكادو وقناع العسل

يتم تم تحضير هذا الماسك وهو يحتوي علي مكونات غنية بالدهون الصحية والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح البشرة وتحييد الأعراض المبكرة للشيخوخة.

المكونات

3 ملاعق كبيرة أرز بني

250 مل ماء

2 ملعقة كبيرة لب أفوكادو

1 ملعقة كبيرة عسل نحل

يتم تحضير الماسك من خلال طبخ الأرز حتى يصبح طريًا، ثم صفيه واحتفظ بالسائل. يُمزج الأرز جيدًا مع لب الأفوكادو والعسل حتى يصبح ناعمًا، ضعي المزيج على الرقبة والصدر واتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا لإزالة كل البقايا ، وضعي ماء طهي الأرز. قم بتجديد الطلب 2 أو 3 مرات أسبوعيا.

أسباب ظهور تجاعيد الرقبة