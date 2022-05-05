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تستخدم الكثير من السيدات الصبغات التي تعمل على تلوين الشعر بالألوان المختلفة ومنها اللون الأحمر والأشقر والبني وغيرها من الألوان المتعددة وتعتبر هذه الصبغات من أكثر الأشياء التي تعمل على تلف الشعر بشكل كبير لأنها تحتوي على مواد كيميائية تضر وتتلف الشعر لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر ويجب علينا إستخدام الإستخدامات المفيدة للشعر لأن الشعر يمثل لأي فتاة وأي سيدة شئ كبير لأنه هو الذي يعطي إليها سر جمالها ويجعلها تظعر بشكل جميل وجذاب حيث يمثل الشعر سر جمال وأناقة أى إمرأة لذلك علينا بإستخدام الإستخدامات الطبيعية. مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر بالحناء كمية مناسبة من الحناء تناسب حجم الشعر.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة ملاعق صغيرة من الجيلاتين.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع. طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر بالحناء عليكي بتحضير طبق كبير وضعي به كمية من الحناء مع خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وخمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك ضعي في هذا الطبق خمسة ملاعق صغيرة من الجيلاتين مع كمية قليلة من الماء الدافئ وقومي بتقليب المكونات جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف بعد ذلك ضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض وأخلطيهم جيدا حتى يصبح مخلوط متجانس.

قومي بعد ذلك بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي وأقسميه إلى نصفين بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة الجبارة على شعرك وفي جميع فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف.

أتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة ساعتين مع العلم بعد وضع هذه الوصفة قومي بتغطية شعرك بكيس بلاستيكي، بعد ذلك اتركيها حتى يمتص الشعر هذه الوصفة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر حتى تتخلصين من هذه الوصفة تماما، وبعد تجفيف شعرك جيدا سوف تلاحظين النتيجة المبهرة الجبارة التي تجعلكي تستغنين عن إستخدام أي صبغات ضارة أخرى. عمر شويل - جدة بالحنة المنزلية أصبغي شعرك بنفسك في المنزل بلون طبيعي وجذاب وبدون أي أضرار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالحنة المنزلية أصبغي شعرك بنفسك في المنزل بلون طبيعي وجذاب وبدون أي أضرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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