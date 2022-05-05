قبل تناول الفول السوداني كتسالي يجب عليك معرفة مايفعله في جسدك

الفول السوداني التسالي الشعبية الأكثر قربا في المذاق من المكسرات، والمحببة لدي الكثير من الكبار والصغار، واستخدامات الفول السوداني المتعددة سواء كتسالي بأنواع مختلفة أو استخدامه في الحلويات وفي بعض الدول في الطبخ وكنكهات مضافة للطعام، حيث يصنف الفول السوداني من البقوليات الغنية بالزيوت، ولكن عليك معرفة ماذا يحدث في جسدك عند تناول الفول السوداني بكميات كبيرة وهذا ما سنناقشه في هذا المقال اليوم.

ماذا يحدث لجسدك عند تناول الفول السوداني

للفول السوداني الكثير من المنافع الغذائية، حيث انه من التسالي التي يمكن احتسابها كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية، َذلك لما يحتويه من زيوت وعناصر غذائية،ولكن علينا الأخذ في الاعتبار بعض التأثيرات السلبية له والتي تحدث نتيجة للإفراط في تناوله وهي كالآتي:

قد يؤدي الإفراط في تناول الفول السوداني إلى حدوث الإسهال واضطرابات مختلفة في المعدة، وهذا العرض الأكثر شويعا لتناوله. من المعروف أن الفول السوداني غني بالسعرات الحرارية، والدهون النباتية والزيوت الصحية والبروتين، ولذلك فهو يتسبب في الزيادة السريعة في الوزن، وذلك عند تناوله يوميا. يعمل السوداني على إعاقة إمتصاص الحديد والزنك، وهما من المعادن المهمة جدا. السوداني المملح يتسبب في إرتفاع ضغط الدم، لذلك على مريض الضغط المرتفع الحذر عند تناوله بكثره. تناول الفول السوداني يتطلب النظافة الجيدة لليدين وذلك عند تناوله أو تناول أي نوع من التسالي لتجنب التلوث ودخول الميكروبات الي الفم. الحرص على تناول حِفنة واحدة في حجم قبضة اليد من السوداني ويفضل ان تكون مغلفة، لتجنب وصول ملوثات الهواء إليها. بعض الأشخاص وخاصة الأطفال يعانون من حساسية الفول السوداني وذلك عند تناوله أو مجرد شم رائحته أو الاقتراب منه. علي المرأة الحامل تناول الفول السوداني بكميات قليلة يوميا أو تناول زبدة الفول السوداني، فهو غني بالفوليك المهم لنمو الجنين ولكن عليها عدم الإكثار من تناوله، لعدم حدوث أي اضطرابات في المعدة وزيادة الوزن بسرعة. ليس مناسب للأطفال أقل من ثلاث سنوات لتجنب الاختناق وعدم القدرة على تناوله وهضمه بشكل جيد.

في النهاية يجب الإشارة إلى أن الفول السوداني غني بالمعادن والفيتامينات والزيوت النباتية التي يحتاجها الجسم، ولكن يجب تناوله باعتدال لتجنب حدوث أي أضرار وتحقيق الاستفادة الكاملة منه.