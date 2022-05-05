أسرع طريقة لتحضير مخلل الخيار السريع المقرمش و المظبوط بخطوات بسهولة و طعم أحلى من الجاهز

مخلل الخيار المقرمش من أكثر أنواع المخلل الذي يتم تناوله بجانب الطعام، يعد المخلل من أكثر المقبلات التي يتم تناولها بشكل دائم بجانب الطعام ويقدم كمقبلات، وهناك الكثير من أنواع المخلل التي يتم تناولها و شراءها بشكل دائم هو مخلل الخيار فهو من المخللات السريعة و التي تتميز بطعمها المميز والشهي جدًا و المختلف عن الأنواع الأخرى ويقدم هذا النوع من المخلل بجانب الأكلات السورية بشكل خاص، كما أنه من أسهل واسرع المخللات التي يمكنك تحضيرها في المنزل وهذا لأنه لا يحتاج إلى خطوات معقدة أو كثيرة، كما أنه يمكن تخليلة و يصبح جاهز للطعام خلال يومين فقط وسنقدم لكم أسرع طريقة لعمل مخلل الخيار السريع المقرمش.

مخلل الخيار السريع

من أكثر أنواع المخلل التي يتم تناولها دائماً بجانب الطعام هو مخلل الخيار وهذا لأنه متوفر طوال العام، وهناك العديد من الطرق لتحضير مخلل الخيار منها السريع و ايضًا يوجد طريقة تحتاج إلى أسبوع لتكن جاهزة للطعام، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير مخلل الخيار السريع من المنزل، الطريقة هي:

كيلو خيار و يفضل ان يكون حجم الخيار صغير أو متوسط الحجم.

4 أكواب من الماء.

نصف كوب خل ابيض.

عصير ليمونة

4 معالق كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

3 فص ثوم مقشر (غير مقطع حبة كاملة.

ملعقة صغيرة شطة ( يمكن استبدالها بـ هريسة شطة) اختياري.

2 ورقة لورا.

فلفل حار.

طريقة تحضير مخلل الخيار السريع