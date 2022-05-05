كريم القهوة والنشا الطبيعي لتفتيح البشرة 3 درجات وشد الوجه والتخلص من التجاعيد

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طريقة عمل كريم القهوة والنشا، تعد القهوة من الحلول المثالية التي تستخدم لتحسين وصحة البشرة لما بها من خصائص ومواد فعالة أثبتت قدرتها على حل العديد من مشاكل البشرة التي تواجه معظم الفتيات مثل حب الشباب والالتهابات وظهور التجاعيد المبكرة وغيرها الكثير، فيمكنك صناعة كريم سحري من مسحوق القهوة إلى جانب إضافة مكون النشا إليه الذي يتميز أيضا بفعاليته فى منح التفتيح والترطيب الجيد للبشرة وشدها لحمايتها من الترهل وظهور علامات تقدم العمر، فتعرفي على طريقة تحضير كريم القهوة والنشا فى منزلك والاستفادة من نتائجه الهائلة للبشرة. طريفة عمل كريم القهوة والنشا ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة جل صبار.

ملعقة حليب مجفف.

ملعقة نشا ذرة.

3 ملاعق كبيرة ماء ورد. خطوات تحضير كريم القهوة والنشا امزجي جميع المكونات الجافة فى وعاء ثم قومى بإضافة ماء الورد إلى الخليط تدريجيا حتى تتشكل معكي ما يشبه بالعجينة المتماسكة.

ضعي وعاء الخليط فى حمام ماء ساخن لكى تحصلي على القوام الكريمي، وذلك عن طريق وضعه فى وعاء ممتلئ بالماء المغلي مع الحرص على التقليب المستمر حتى يصبح القوام ثقيل ومناسب.

بعد الانتهاء ارفعي الوعاء وأضيفي إليه أخر مكون وهو جل الصبار وامزجي المكونات جيدا حتى تتجانس.

ضعي الكريم فى علبة نظيفة وجافة واحتفظي به بداخل الثلاجة ويصبح بذلك صالح للاستخدام لمدة أسبوع.

يجب أن يتم وضع الكريم على بشرة نظيفة ثم يترك لمدة حوالى نصف ساعة ويغسل جيدا بالماء الفاتر.

احرصي على استخدام الكريم بانتظام ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. فوائد القهوة للبشرة تحتوى القهوة على الكثير من مضادات الأكسدة التي لها دور كبير فى حماية البشرة من تأثير أشعة الشمس الضارة والتي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة وبعض الأمراض المسرطنة.

تخفيف تهيج واحمرار البشرة ومقاومة الالتهابات.

تعمل القهوة على تخفيف السيلوليت بفضل خصائصها الفعالة وغناها بالكافيين كما تعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت ومنح نعومة وترطيب رائع لها.

تعمل على تحفيز الأوعية الدموية المتواجدة أسفل الجلد مما يساعد فى نضارة البشرة وتغذيتها بشكل جيد.

تنظيف مسام البشرة بعمق ومنع ظهور الندبات ومقاومة التجاعيد وعلامات الشيخوخة. عمر شويل - جدة كريم القهوة والنشا الطبيعي لتفتيح البشرة 3 درجات وشد الوجه والتخلص من التجاعيد - ثقفني

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