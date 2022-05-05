طريقة عمل خبز الشاورما السوري مع أدق الأسرار لعمله في المنزل بنجاح

خبز الشاورما السوري المعروف بحجمه الكبير نسبيا بالنسبة لحجم الخبز العادي، وأيضا سُمك الخبر الرقيق السهل الطيّ والتشكيل، وهو الأكثر شهرة لعمل بحشوة الشاورما سواء في الشرق الأوسط أو بعض الدول الأجنبية والمعروف هناك بخبز التورتيلا والتاكو، سنعرض لكم اليوم الطريقة الصحية لعمله في المنزل بسهولة مع أدق لتفاصيل لعمل خبز ناجح.

طريقة عمل خبز الشاورما والتورتيلا

لكي حرية اختيار الحشوات سواء الجبن أو اللحوم المختلفة ولكن الحشوة الأشهر مع هذا الخبز هي الشاورما فقط علكيي اتباع الخطوات التالية :

المكونات المطلوبة

نصف كيلو من الدقيق الأبيض فيما يعادل ثلاث أكواب.

كوب من الماء.

ثلث كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة تحضير خبر الشاورما و التورتيلا



في إناء جاف نضيف الدقيق مع الملح والسكر ونقلهم جيدا بملعقة خشبية أو باليد. يضاف الزيت ثم يضاف الماء ويفضل أن يكون دافئ قليلا، يضاف الماء تدريجيا حتى يمتصه الدقيق كله. تقلب المكونات كلها معا حتى تمام التجانس للحصول على عجينة متماسكة. يترك العجين في مكان دافئ لمدة من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة حتى يهدأ قليلا ونحصل على عجينة لينه ليست مطاطية. يقسم العجين حسب العدد المطلوب، ويمكن تقسيمه بهذه الكمية إلى عشرة قطع متساوية. تفرد على قطعة من العجين على رخامة المطبخ بعد رشها جيدا بالدقيق، وتفرد بعناية باستخدام النشابة، حتى تصل إلى سُمك رقيق جدا يصل إلى ٣ مملي. تسخن مقلاه كبيرة في حجم الخبز على النار جيدا، ويوضع عليها الخبز مع مراعاة عدم تركه كثيرا لأنه سريع النضج، فقط دقيقتين على كل وجه. يجب تغطية الخبز بمنشفة نظيفة جافة حتى يحافظ على طراوته.

وبهذا تكونين قد قمتي بعمل خبز الشاورما أو التورتيلا المميز في المنزل دون الحاجة إلى شراءه، وأيضا لكي حرية اختيار حشوة الشاورما الفراخ أو اللحمة أو الفاهيتا حسب الرغبة. كل ما عليك هو تقطيع اللحمة أو الفراخ إلي شرائح وتتبيلها عن طريق وضع خلطة الشاورما وعلبة الزبادي، ويمكن تركها حتى تنتهي من عمل العجين وبعد ذلك تقومين بتسويتها على النار، ثم تقومي بحشو الخبز لتستمتعي وعائلتك بأحلى شاورما بيتي بسهولة.