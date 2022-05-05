نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجيم الخمس ايام السريع لتخسيس 5 كيلو في 5 ايام في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أنتهاء شهر رمضان المبارك يبحث الكثيرين عن أنظمة الرجيم السريع لكي يخسرون وزنا كبيرا في أيام قليلة واليوم سنتعرف على أهم هذه الأنظمة المنقذة في الأعياد والمناسبات، رجيم التفاح الأخضر السريع لتخسيس 5 كليو في 5 أيام، فمن المعروف أن التفاح يحتوي على الكربوهيدرات والألياف الغذائية والبروتين والماء والفيتامينات كما يحتوي التفاح على حمض الفوليك والأملاح والمعادن كالفسفور والمغنسيوم والحديد والكالسيوم.

ويدخل التفاح في العديد من الأنظمة الغذائية لتخسيس الوزن لفعاليته في هذه البرامج وفوائده الكبيرة ولنجاح رجيم التفاح ينصح بتناول ثماني أكواب من الماء يوميا، ورجيم التفاح الأخضر السريع عبارة عن:

اليوم الأول:

يتم تناول كيلو ونصف من التفاح الأخضر مقسمة على الوجبات الثلاثة مع الحرص على شرب الماء.

اليوم الثاني:

وجبة الإفطار عبارة عن تفاح أخضر.

وجبة الغذاء عبارة عن سلطة خضراء مع عصير ليمون بدون زيت وتفاحة وشريحتين من الحبن الخالي من الدسم.

وجبة العشاء عبارة عن تفاخ أخضر.

اليوم الثالث:

وجبة الإفطار عبارة عن شريحة من خبز القمح الكامل وتفاحة واحدة.

وجبة الغذاء عبارة عن سلطة خضراء وتفاحة وحبيتين من الجزر.

وجبة العشاء عبارة عن تفاحة واحدة.

اليوم الرابع:

وجبة الإفطار عبارة عن شريحة من الخبز وتفاحة واحدة.

وجبة الغذاء عبارة عن 200 جرام من سمك التونة وعصير الليمون وشوربة خضار مسلوق بدون بطاطس.

وجبة العشاء عبارة عن كوب من الحليب خالي الدسم وتفاحة واحدة.

اليوم الخامس:

وجبة الإفطار عبارة عن تفاحة واحدة وبيضة مسلوقة وشريحة من الخبز.

وجبة الغذاء عبارة عن سلطة خضار مسلوقة و200 جرام من الدجاج المشوي أو المسلوق.

وجبة العشاء عبارة عن تفاحة واحدة.

رجيم الماء والتمر السريع:

رجيم الماء والتمر من الأنظمة السريعة التي تفقدك وزنا سريعا في وقت قليل طبقي رجيم الماء والتمر لمدة ثلاثة أيام لتفقدي ثلاثة كيلو جرام من وزنك.

الإفطار :

شرب كوب كبير من الماء مع تناول سبع حبات من التمر.

الغذاء:

يتم تناول خمس حبات من التمر مع كوب كبير من الماء.

العشاء:

تناول خمس حبات من التمر مع كوب كبير من الناء.