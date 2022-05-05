كم يوم يستغرق غرس البويضة في الرحم وعلامات واعراض الحمل المبكر

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كم يوم يستغرق غرس البويضة في الرحم يعد من أهم الأسئلة، التي تريد معرفتها جميع السيدات، خاصة الفتيات التي تزوجت مبكرا، حتى يقوموا بحساب ومعرفة موعد بداية الحمل، حتى يشعروا بفرحة الأمومة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم كم يوم يستغرق غرس البويضة في الرحم.
كم يوم يستغرق غرس البويضة في الرحم:
- تستغرق البويضة حتى تغرس في جدار الرحم بعد وصولها إلى مرحلة الاخصاب ست أيام.
- مراحل انغراس البيوضة المخصبة في الرحم
التبويض:
يقوم المبيض بإنتاج بويضة ناضجة في اليوم الرابع عشر من بداية حدوث الدورة الشهرية، وتنتقل منه لقناة فالوب، حتى تستعد لعملية الاخصاب، وتظل فترة حياتها لمدة أربعة وعشرون ساعة فقط.
الجماع:
تخرج الحيوانات المنوية أثناء الجماع، وتذهب إلى البويضة الناضجة من خلال قناة فالوب.
الاخصاب:
يحدث الاخصاب أثناء التقاء حيوان منوي نشط بالبويضة الناضجة.
انغراس البويضة المخصبة في الرحم:
تنغرس البويضة بعد تخصيبها في جدار الرحم.
علامات انغراس البيوضة في الرحم:
- حدوث نزيف دموي وردي اللون في المهبل، ويختلف كثيرا عن الدورة الشهرية، ويكون احيانا لونه بني، ويستمر من يوم حتى ثلاث أيام.
- ظهور الافرازات المهبلية خلال فترة الإباضة باللون الأبيض، وسمكها الغليظ.
- حدوث تقلبات مزاجية كثيرة للسيدة، بسبب إفراز هرمون الحمل وارتفاع نسبته في الجسم.
- الشعور الدائم بالتعب، وانتفاخ البطن وامتلائها بالغازات.
- الإحساس بالقيء والغثيان، والصداع الشديد طوال اليوم، بسبب زيادة نسبة هرمون البروجسترون بالجسم.
- حدوث تشنجات وتقلصات شديدة في الرحم.
- زيادة حجم الثدي إلى الضعف، وتحجره.
علامات حدوث الانغراس:
- عدم نزول الدورة الشهرية، وتأخرها.
- الشعور بعدم الرغبة بتناول أكلات معينة، والنفور من معظم الروائح.
- الإحساس بآلام شديدة أسفل الظهر.
- ارتفاع حرارة الجسم، وحدوث احتقان بالأنف.
- حدوث التهابات شديدة بمجرى البول، والشعور بالتبول طوال الوقت.
- الشعور بمغص شديد في الرحم يستمر من يوم واحد إلى أسبوعين.
نصائح لزيادة فرص انغراس البويضة في الرحم:
- الذهاب إلى الطبيب المختص عند الشعور بالأعراض السابقة.
- تناول بعض المكملات الغذائية الهامة، مثل حمض الفوليك والفيتامينات، وتناول أطعمة صحية.
- الامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل يومي.
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