نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون طبيعي من بيتك اصنعي غسول مناسب لجميع أنواع البشرة بتكلفة بسيطة يزيل البقع والجلد الميت في دقائق في المقال التالي

تستخدم الفتيات غسول الوجه بكثرة من أجل تنظيف البشرة بعمق بدلا من الماء والصابون وهو يساعد في التخلص من الزيوت المتراكمة ويقتل البكتيريا ويجعل الوجه مشرق، ولكن بعض المنتجات تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب جفاف البشرة وبعض المشاكل مثل ظهور الحبوب واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الغسول في البيت فتابعونا. طريقة عمل غسول للبشرة بصابونة دوف المكونات: ربع كوب صابونة دوف مبشورة.

كوب إلا ربع ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من العسل.

2 ملعقة من ماء الورد.

قطرات من الجليسرين. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الصابونة المبشورة مع الماء على النار ونقلب حتى تذوب ثم ترفع وعندما تهدأ قليلا نضيف العسل وماء الورد والجليسرين. نقلب المكونات جيدا ثم توضع في زجاجة بخاخ نظيفة ونأخذ القليل من الغسول على الفرشاة الخاصة بالبشرة أو باليد. ونفرك بحركات دائرية بلطف ثم يشطف بالماء وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت صافية خالية من الشوائب ومع الاستمرار يقوم بتفتيح الوجه. أسهل طريقة لعمل غسول للبشرة في البيت غسول الألوفيرا: المكونات: ربع كوب من جل الصبار.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر برطمان ونضع بداخله جل الصبار مع المكونات الأخرى ونقلب ثم يوضع على البشرة ويترك لعدة دقائق.

نغسل الوجه بالماء هذا الغسول يرطب البشرة بعمق ويجدد خلايا البشرة لوجود نسبة عالية من مضادات الأكسدة. 2. غسول الفحم: المكونات: 6 كبسولات من الفحم.

كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

5 قطرات من زيت الروزمارى. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بطحن كبسولات الفحم حتى تتحول إلى بودرة ثم نضيف صودا الخبز وزيت جوز الهند والروزمارى بعد ذلك نحتفظ بالغسول في عبوة.

الآن أصبح لديك غسول للبشرة جاهز للاستخدام يوميا ويكون ذلك من خلال وضع القليل من الماء على الوجه ثم الغسول وندلك البشرة.

يترك لعدة دقائق ثم يشطف بالماء هذا الغسول يزيل الأوساخ ويفتح البشرة ومع مرور الوقت يزيل الرؤوس السوداء. طريقة عمل غسول للوجه بالخيار المكونات: حبة خيار مقشرة.

نصف كوب من الزبادي.

6 أوراق من النعناع. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ثم يوضع على البشرة مع التدليك لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يغسل بالماء. وسوف تلاحظي انتعاش ورطوبة ولمعان ويمكن أيضا إضافة أي زيت عطري لديك. طريقة عمل غسول الشوفان لتنظيف الوجه المكونات: ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

2 ملعقة صغيرة من البابونج.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

ماء دافئ. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المكونات الجافة جيدا في وعاء عميق ونضيف الماء تدريجيا حتى تصبح القوام ناعم ثم يوضع على الوجه مع التدليك. اتركيه لمدة 5 دقائق ويغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي أن بشرتك بيضاء لأن الشوفان يقوم بإزالة الجلد الميت وينظف البشرة. عمر شويل - جدة بمكون طبيعي من بيتك اصنعي غسول مناسب لجميع أنواع البشرة بتكلفة بسيطة يزيل البقع والجلد الميت في دقائق - ثقفني

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