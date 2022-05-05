فوائد لبان الذكر للرجال والنساء في كوب واحد منه على الريق يصنع المعجزات

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عمر شويل - جدة فوائد لبان الذكر للرجال والنساء سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث يعتبر اللبان الذكر من اللبان الطبيعي للغاية التي لا يتم وضع فيها أي مكسبات رائحة أو طعم أو حتى محسنات طعم، ويستخرج هذا من شجرة الذي تسمي الكندر وتكون موجودة في شبه الجزيرة العربية وعمان وأغلب الدول في شمال أفريقيا.

فوائد اللبان الذكر للنساء

هناك العديد من الفوائد الخاصة باللبان الذكر لدى النساء، ومن أبرز تلك الفوائد هي كالآتي:

يعمل اللبان الذكر بتقوية جذور خصلات الشعر ويمنع التساقط تماماً.

وبالإضافة إلى ذلك يعمل على التخلص من القشرة الموجودة في الرأس.

يقوم بمنح نضارة ملحوظة تماماً للشعر.

وبالنسبة للبشرة له العديد من الفوائد ومنها القضاء على اثار الندوب والبثور للنساء حتى يعطي لهم إشراقا وشبابا.

وبالإضافة إلى ذلك يستخدم لبان الذكر محاربة ظهور التجاعيد وتأخير الشيخوخة والخطوط الرفيعة، وايضا القضاء على الانتفاخ الموجود تحت العين والهالات السوداء.

وينصح تناول لبان الذكر أثناء الشهور الاولى من الحمل وأيضا يمنع الإحساس بالغثيان.

يعمل اللبان الذكر على محاربة كلا من التوتر النفسي والأرق، لأنه يساهم على النوم المريح والعميق.

ومن أهم فوائد هذا اللبان أنه يعمل على تخفيف الألم الخاصة بالدورة الشهرية.

فوائد اللبان الذكر للعقم

هناك العديد من الفوائد اللبان الذكر الخاصة بالعقم ويعالج الكثير من مشاكل النساء وتكيسات المبايض ومن أبرز تلك الفوائد سواء للسيدات أو الرجال وهي:

يقوم بحماية الرحم الموجود في المرأة من التكيسات التي من الممكن تمثل خطر كبير على الإنجاب أو الحمل.

وبالنسبة للرجل يعمل على تنشيط وتسهيل عملية التخصيب.

طريقة الاستفادة من لبان الذكر

يمكن تناول اللبان مباشرة عن طريقة المضغ مثل اللبان العادي، بينما يمكن الاستفادة منه بطريقة أخرى عن طريق تناوله كمشروب، وذلك بالطريقة التالية:

1. نضع الكمية المراد الاستفادة بها في وعاء وترفع إلى النار مع إضافة حوالي كوب كبير من الماء لكل قطعة من اللبان.

2. يترك الوعاء بعد الغلي بعيدا عن النار من الليل حتى الصبح أو لحوالي 4 ساعات، حيث يتم نقعه ويتحول لون الماء إلى غامق أو معكر.

3. يتم تناول مشروب مغلي أو منقوع لبان الذكر في الصباح على الريق أي أنه أفضل وقت له على معدة فارغة.