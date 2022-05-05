طريقة عمل مقرمشات صحية في البيت مع صوص الجبن الشيدر الرهيب

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الكبار والأطفال يحبون تناول التسالي أثناء مشاهدة التلفاز ولكن بعض المقرمشات التي تباع في الأسواق تكون غير صحية وتضر بصحة الجهاز الهضمي وجميع أعضاء الجسم على المدي البعيد لاحتوائها على مواد حافظة ومكسبات طعم ولون، واليوم نقدم لكم مجموعة مختلفة من المقرمشات الصحية مع صوص الجبنة الشيدر فتابعونا. طريقة عمل مقرمشات صحية مع صوص الجبنة الشيدر المكونات: كيس مكرونة أقلام.

ملعقة من الملح.

ثوم وبصل بودرة.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة زيت. مكونات صوص الجبنة الشيدر: ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

كمية مناسبة من الجبنة الشيدر. طريقة التحضير: نقوم بوضع وعاء على النار بداخله كمية مناسبة من الماء والملح واتركيها حتى الغليان ثم نسلق المكرونة بالطريقة المعتادة. تصفي من الماء ثم توضع في بولة ونضيف عليها البهارات مع الزيت ثم توضع في صينية مغلفة بورق الزبدة أو في القلاية الكهربائية. ولكن إذا تم وضعها في الفرن نشغل الشواية فقط وتقلب من وقت لأخر حتى تصبح مقرمشة ونضعها في طبق التقديم. الآن نجهز صوص الجبنة الشيدر عن طريق وضع ملعقة من الزيت على النار ونشوح الدقيق ورشة الملح ثم يضاف الحليب. نقلب لعدة دقائق ثم نضيف الجبنة الشيدر مع الاستمرار في التقليب للحصول على القوام المطلوب ثم تقدم المقرمشات مع صوص الجبنة وبالهنا والشفا. مقرمشات مالحة من التوست المكونات: توست أو عيش شامي.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملح وفلفل أسود.

فص ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة بصل بودرة.

رشة من الكزبرة الناشفة المطحونة. طريقة التحضير: نقطع التوست أو العيش على شكل مثلثات أو مربعات ونضعها في وعاء عميق ونتبل المقرمشات بالبهارات والزيت. يمكن تسوية المقرمشات بعدة طرق مختلفة ومنها وضعها في مقلاة على النار مع التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة. أو نضعها في صينية وندخلها إلى فرن ساخن أو في القلاية الكهربائية ثم تقدم المقرمشات مع صوص الجبنة أو جبنة بيضاء بطماطم وبالهنا والشفا. طريقة عمل مقرمشات مالحة المكونات: كوب دقيق قمح كامل.

3 ملاعق كبيرة ماء.

كوب جبنة شيدر.

4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة.

رشة ملح. طريقة التحضير: نخلط الدقيق مع رشة الملح في العجان ويضاف الزبدة مع الماء ونعجن جيدا بعد ذلك تضع الجبنة الشيدر المبشورة. وعندما تتكون عجينة متجانسة نقوم بفرد العجينة بين ورقتين زبدة وتقطع ثم نضعها في فرن ساخن حتى تنضج وتقدم. مقرمشات صحية من الأرز المكونات: كوب أرز مسلوق.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملح.

بابريكا. طريقة التحضير: ضعي الأرز المسلوق في الكبة مع زيت الزيتون والملح ويمكنك زيادة النكهة عن طريق وضع جبنة شيدر أو موزاريلا. اخفقي المكونات جيدا ثم قومي بعمل كرات متساوية في الحجم وضعيها في صينية مغلفة بورق الزبدة داخل الفرن وعلى الوجه رشة من البابريكا عندما يصبح لونها ذهبي تقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل مقرمشات صحية في البيت مع صوص الجبن الشيدر الرهيب - ثقفني

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