أفضل طعام غني بفتيامين “د” جرعة واحدة منه تمد جسمك بـ 82% من حاجتك له

يكون فيتامين د متواجد بصورة طبيعية في الكثير من الأطعمة، حيث أن فيتامين د يعتبر من الفيتامينات الهامة لكي يتم تكوين وتقوية العظام والفوائد الصحية الثانية، وبالرغم من أن الجسم البشري له القدرة على أن يقوم بإنتاجه عن طريق التعرض إلى أشعة الشمس، ولكن العديد من الأشخاص يواجهون مشكلة في نقص فيتامين د، لذلك في السطور التالية سوف نذكر أفضل الأطعمة التي تزيد من نسبة فيتامين د في الجسم.

أفضل المأكولات التي ترفع من مقدار فيتامين د في الجسم

هناك العديد من الأطعمة التي لها دورًا في زيادة مقدار فيتامين د في الجسم، ومن ضمن تلك الأطعمة هي كالتالي:

البيض

حسب دراسة تم إجرائها في أستراليا بأن حصة واحدة من البيض وبالأخص صفار البيض تعمل على توفير نحو 82 بالمائة للجرعة اليومية التي يحتاجها الشخص من فيتامين د وفقًا لموقع سبوتنيك.

تناول الفطر

بالنسبة إلى الأشخاص النباتيين يعتبر الفطر من ضمن المصادر الجيدة البديلة لهم من أجل الحصول على فيتامين د، حيث يتضمن كأس واحد من الفطر الخام على نحو 786 وحدة دولية تخص فيتامين د.

ومع هذا يتنوع محتوى فيتامين د بتنوع الأنواع الخاصة بالفطر، كما تم تواجد ورقة مراجعة تم إجرائها في سنة 2018 في Nutrients بأن الفطر البري الطازج الذي يتضمن على فيتامين د يكون أكثر من الفطر المتواجد في المتجر.

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