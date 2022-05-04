طريقة عمل كبسة باللحم الضاني بأسهل طريقة وطعم مميز

طريقة عمل كبسة باللحم الضاني، حيث هناك طرق كثيرة لعمل الكبسة وهو الطعام الأكثر شعبية في الوطن العربي ولكن كبسة الضأن ،هي الأفضل وخاصة هه الطريقة التي سوف نشرحها تحضير كبسة لحم الضأن، والكبسة وصفة شهية وفاخرة للعزومات، يقدم فيها أرز بسمتي بنكهة رائعة ولذيذة، وهي من أبسط الوصفات التي لا تتطلب جهدا في التحضير؛ يمكنك استبدال لحم الضأن بأي نوع آخر تفضله أو حتى بالدجاج ، واتباع نفس الخطوات.

مقاديرطريقة عمل كبسة باللحم الضاني

نوضح لكم مكونات طريقة عمل كبسة باللحم الضاني عبر هذا المقال بالتفصيل:

لحم ضأن

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون ،

20 جرام زبدة

1 ملعقة كبيرة زعتر مجفف وبقدونس ملح وفلفل حسب الذوق ، 1 ملعقة كبيرة كركم

1/2 ملعقة 3 فصوص ثوم

بصل مقطع حلقات

للأرز 100 غرام / شخص هنا استخدمت 400 غرام

1/2 ملعقة من الزعفران المخفف في ملعقة كبيرة من ماء زهر البرتقال

2 ملعقة كبيرة من الفلفل (أخضر / أحمر) 1

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المسحوق والثوم الملح والفلفل ( حسب الذوق) وملعقة صغيرة من الكركم مقبض من الزبدة ورذاذ جيد من زيت الزيتون +/- 60 سنتيلتر من الماء (استخدم ضعف كمية الأرز) ، شخصياً قمت بقياسها بفنجان أكثر أماناً.

طريقة عمل كبسة باللحم الضاني

نشرح لكم في هذا المقال طريقة عمل كبسة باللحم الضاني وهي كالتالي: