طريقة عمل كبسة باللحم الضاني بأسهل طريقة وطعم مميز

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طريقة عمل كبسة باللحم الضاني، حيث هناك طرق كثيرة لعمل الكبسة وهو الطعام الأكثر شعبية في الوطن العربي ولكن كبسة الضأن ،هي الأفضل وخاصة هه الطريقة التي سوف نشرحها تحضير كبسة لحم الضأن، والكبسة وصفة شهية وفاخرة للعزومات، يقدم فيها أرز بسمتي بنكهة رائعة ولذيذة، وهي من أبسط الوصفات التي لا تتطلب جهدا في التحضير؛ يمكنك استبدال لحم الضأن بأي نوع آخر تفضله أو حتى بالدجاج ، واتباع نفس الخطوات.
مقاديرطريقة عمل كبسة باللحم الضاني
نوضح لكم مكونات طريقة عمل كبسة باللحم الضاني عبر هذا المقال بالتفصيل:
- لحم ضأن
- 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون ،
- 20 جرام زبدة
- 1 ملعقة كبيرة زعتر مجفف وبقدونس ملح وفلفل حسب الذوق ، 1 ملعقة كبيرة كركم
- 1/2 ملعقة 3 فصوص ثوم
- بصل مقطع حلقات
- للأرز 100 غرام / شخص هنا استخدمت 400 غرام
- 1/2 ملعقة من الزعفران المخفف في ملعقة كبيرة من ماء زهر البرتقال
- 2 ملعقة كبيرة من الفلفل (أخضر / أحمر) 1
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المسحوق والثوم الملح والفلفل ( حسب الذوق) وملعقة صغيرة من الكركم مقبض من الزبدة ورذاذ جيد من زيت الزيتون +/- 60 سنتيلتر من الماء (استخدم ضعف كمية الأرز) ، شخصياً قمت بقياسها بفنجان أكثر أماناً.
طريقة عمل كبسة باللحم الضاني
نشرح لكم في هذا المقال طريقة عمل كبسة باللحم الضاني وهي كالتالي:
- نحضر وعاء نخلط جميع البهارات والزبدة وزيت الزيتون وتخلط جيدا.
- انقع اللحم واتركه يرتاح في الثلاجة لمدة ساعة ثم سخن الفرن على 170 درجة مئوية.
- يحمر اللحم في مقلاة بالزيت على جميع أسطحه.
- ضع اللحم في طبق الخبز
- . أضف كوبًا من الماء إلى وعاء التتبيلة الصغير الخاص بي، وأضفه إلى لحمك.
- ضع 3 فصوص من الثوم في القمصان.ادهن اللحم ببضعة قطع من الزبدة اخبزي الطبق لمدة 45 دقيقة، اقلب اللحم في منتصف عملية الطهي والعجينة.
- اخفضي حرارة الفرن إلى 140 درجة واستمري في الخبز لمدة ساعة.
- ضعي القليل من مدقات الزعفران في ملعقة كبيرة من ماء الزهر في قدر كبيرة
- ذوبي قطعة من الزبدة، وقليل من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المهروس والثوم.
- أضف أيضًا ملعقة كبيرة من الكراث المفروم ناعماً، وملعقتين كبيرتين من الفلفل.
- نضيف الأرز ونقلب حتى يغطى بالدهن، نضيف خليط الزعفران والملح والفلفل والكركم. أضف كوبين من الماء لكوب واحد من الأرز، ويطهى لمدة 15 إلى 20 دقيقة بدون غطاء.
- بعد ساعة واحدة من الطهي، أخرجي اللحم واقلبه وضعه في الفرن مرة أخرى على حرارة 130 درجة مئوية لمدة ساعة.
- بعد مرور هذا الوقت ، أخرج اللحم للمرة الأخيرة ، ورشه بالماء بسخاء. أضف الحمص المطبوخ مسبقًا ، وخفض درجة الحرارة إلى 120 درجة مئوية واستمر في الطهي لمدة ساعة أخيرة. خلال هذه المرحلة الأخيرة من الطهي ، دهن اللحم بالصلصة الخاصة به بانتظام.
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