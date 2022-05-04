احذر وبشدة.. هذه الأنواع من الجبن كالسم القاتل تهدد حياتك وعائلتك يعشقها الجميع ويتجاهلون خطورتها

تختلف أنواع الجبن التى يتناولها الكثير على طاولة الطعام في الصباح أثناء وجبة الإفطار أو ليلا في وجبة العشاء، فهناك الجبنة البيضاء والشيدر والموتوزيرلا وغيرها من الجبن الجديدة، التى لا يستغني عنها الأمهات في المطبخ، وتعد الجبنة البيضاء من أكثر الجبن التى يقبل الكثير عليها، لأنها مفيدة للجسم وتمد الجسم بعناصر غذائية وفيتامينات هامة لأنها من منتجات الألبان المغذية، ولكن هناك بعض الجبن التى لابد من الحذر أثناء تناولها، لأنها تصنع من سم قاتل يضر الجسم، حيث هناك بعض المصانع التى تصنع الجبن البيضاء في أماكن غير مرخصة من الصحة، ويكون المكان مليئ بالبكتيريا الضارة.

فوائد الجبن لصحة الإنسان

تناول الجبن البيضاء بشكل يومي يمد الجسم بطاقة عالية، وتساعد على تقوية عظام الجسم لاحتوائها على فيتامينات وكالسيوم ومعادن كثيرة، فهي مغذية ومفيدة للجسم، كما تفيد الجسم بفوائد صحية أخري سوف نلقي الضوء عليها.

تقوي عظام الجسم لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تمد الجسم بطاقة عالية تزيد من نشاطه.

عنصر مغذى لانقاص الوزن.

تحتوى على عناصر غذائية هامة.

أضرار تناول بعض أنواع الجبن

هناك بعض أنواع الجبن التى تضر الجسم عند تناولها، نتيجة تصنيعها بالزيوت المهدرجة الغير صحية، والتى تسبب ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار، كما أن هناك بعض أنواع من الجبن مضاف إليها نسبة عالية من الصوديوم والتى تسبب ارتفاع ضغط الدم، وإليكم الأضرار التى تعود على الجسم عند تناول هذه الجبن.

ارتفاع نسبة الدهون المشبعة في بعض أنواع الجبن. جبن ترتفع فيها نسبة الصوديوم الذى يسبب ارتفاع ضغط الدم. الجبن التى تحتوى في مكوناتها على زيوت مهدرجة تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. أنواع الجبن التى تحتوى على نسبة عالية من الفورمالين. لابد من تجنب تناول الجبن الايطالي، لأنه يتم تصنيعه من خلال ترك الجبن حتى يتعفن. لابد من قراءة مصدر ومكونات الجبن قبل شرائه وتناوله. تجنب شراء الجبن التى ترتفع فيها نسبة الدهون حفاظاً على صحة القلب والشرايين. شراء الجبن الذى يحتوى في مكوناته على الألبان الصحية الغير ضارة.