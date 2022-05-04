نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات قد تساعدك على كبح الرغبة في التدخين، وتنقية جسمك من السموم وعلاج أثر التدخين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكون التدخين مرتبطًا بالكثير من المشاكل الصحية والتي تعمل على تفكير المدخنين أن يقوموا بتركه والابتعاد عنه، حيث أن العديد من الممارسات والمشروبات تساهم في القضاء على العادة السيئة وهي التدخين، لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم عدة مشروبات تساهم الشخص في التوقف عن التدخين.

مشروبات تساهم في الإقلاع عن التدخين

هناك العديد من المشروبات التي تساعد الفرد في أن يتوقف عن التدخين، ومن ضمن تلك المشروبات هي كالتالي:

الماء

يعمل الماء على خفض العديد من الأعراض التي تكون مرافقة ومتواجدة عند انسحاب النيكوتين من الجسم بعد التوقف عن التدخين ومن ضمن تلك الأعراض هي:

السعال.

الإمساك.

رغبة الشخص التدخين بشكل كبير.

الجوع ورغبة الشخص في تناول الغذاء.

كما يساهم في طرد النيكوتين الباقي من الجسم، وهذا بسبب أن الماء له دورًا في المحافظة على رطوبة الجسم، وسوف يشعر الفرد بالتحسن بالصورة العامة والكلية.

شاي الجنسنغ

أثبتت العديد من الدراسات بأن شاي الجنسنغ له دورًا في معالجة الإدمان الخاص بالنيكوتين، وهذا بسبب ما يتضمنه ذلك الشاي من مقدرته على أن يقوم بإضعاف الدوبامين، الذي يعتبر الناقل العصبي المتواجد في الدماغ الذي يكون مرتبطًا بالمتعة ويتم إصداره خلال تدخين التبغ، حيث أن شاي الجنسنغ يجعل التدخين له متعة قليلة مما يساهم في التوقف والابتعاد عن التدخين بالشكل الكلي.

الحليب ومنتجات الألبان

أصدرت دراسة أجريت في سنة 2007 بمجلة (Nicotine & Tobacco Research) تم إجراؤها على نحو 209 أفراد مدخنين عن المأكولات والشراب التي تكون متفاعلة مع السجائر مما تتسبب في جعل طعمها أقل أو أكثر استساغة، حيث أوضح ذلك بأن منتجات الحليب والألبان من المأكولات التي تتسبب في جعل الطعم الخاص بالسجائر أكثر سوءًا، لذلك يساهم تناول الحليب ومنتجات الألبان في الرغبة للتوقف عن التدخين وتجنبه تمامًا بسبب ما يتواجد به من طعم سيئ ومر.

مشروبات يمكن تناولها بعد التوقف عن التدخين

يوجد العديد من المشروبات من الممكن أن يتناولها الشخص بعد توقفه عن التدخين، ومن ضمن تلك المشروبات هي كالتالي: