نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. أعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات احلي من محلات البيتزا المشهورة في المقال التالي

تعتبر الجبنة الموتزريلا من أشهى أنواع الجبن المطاطية حيث تدخل الجبنة الموتزريلا في عمل الكثير من المعجنات والأكلات الشهية ومنها البيتزا والمكرونات المختلفة مثل المكرونة العادية أو المكرونة البشاميل حيث تعطي حيث تعطي الأطعمة نكهة مميزة ولكن ما يعرقل شرائها في بعض الأحيان في أنها غالية الثمن وانتشرت في الأونة الأخيرة بعض الأنواع المغشوشة وهو ما جعل ربات المنازل تبحث عن طريقة عملها بأقل المقادير وأبسط المكونات وبطريقة موفرة ومضمونة وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل خلال هذا المقال موضحًا استخدام الجبنة الموتزريلا. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا ب ٣ مكونات فقط توجد طرق عديدة لعمل الجبنة الموتزريلا وسوف نتناول أهم تلك الطرق خلال السطور الآتية 2 لتر من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من الخل بما يعادل ١٢٠ملي.

ربع كوب من الليمون. طريقة التحضير نقوم بوضع اللبن على النار في إناء على نار متوسطة ونتركه ٥ دقائق حتى يدفئ قليلًا.

نقوم بإضافة نصف كوب من الخل وربع كوب الليمون على الجبنة الموتزريلا مع التقليب المستمر.

نقوم بترك المكونات على نار هادئة مع التقليب بين الحين والأخر.

عند ظهور بعض الكتل نقوم بوضع حاجز معدني بين النار والإناء ونستمر في التقليب.

ستظهر المزيد من الكتل المطاطية نقوم إلى أن يجف اللبن تمامًا ويصبح مجموعة من الكتل.

نقوم بوضع الجبنة في المصفاة وتترك لتصفي جميع السوائل التي بها.

نقوم بوضع الجبنة في المصفاة وتترك لتصفي جميع السوائل التي بها. نقوم بوضعها في برطمان ونقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ٤ ساعات حتى تتماسك.

يمكن بشرها بعد ذلك واستخدامها في العديد من الأكلات.

وبهذه الطريقة نكون قد حصلنا على ألذ جبنة مطاطية وبدون الحاجة إلى شرائها من الخارج وبطريقة مضمونة وبمكونات متوفرة لدى كل ربة منزل. استخدام الجبنة الموتزريلا تدخل الجبنة الموتزريلا في عمل الكثير من الأطعمة وسوف نوضح خلال تلك النقاط استخدام الجبنة الموتزريلا يمكن استخدام الجبنة الموتزريلا في عمل مختلف أنواع البيتزا سواء البيتزا الإيطالية والبيتزا العادية.

يمكن استخدام الجبنة الموتزريلا في مختلف أنواع المكرونات.

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