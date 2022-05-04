وجبة غداء سريعة بطريقة سهلة واقتصادية وصحية وبمذاق لذيذ وشهي

وجبة غداء سريعة ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة غداء سريعة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة غداء سريعة

تتكون وجبة غداء سريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

700 جم صدور دجاج مقطع قطع صغيرة جدا.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

حبة جزر مفروم ناعم.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

فلفل أسود.

ملح.

شطة.

نعناع.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

1400 جم بطاطس مسلوقة.

40 جم زبدة.

بيضة.

150 جم جبنة موزاريلا وجبنة شيدر مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها من الخارج).

ملعقة كبيرة من البقدونس الأخضر المفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة غداء سريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ونضيف إليها البصل والثوم الجزر ونقلب باستمرار حتى تذبل المكونات.

ثم نضيف الفلفل الأحمر والأخضر ونقلب باستمرار حتى يذبلوا.

ثم نضيف الدجاج ونقلب باستمرار حتى يتغير لونه.

بعد ذلك نغطي المقلاة قليلا.

ثم نرفع الغطاء ونضيف الملح والفلفل الأسود والنعناع والشطة ومعجون الطماطم ونقلب باستمرار قليلا.

ثم نغطي المقلاة مرة ثانية ونتركها حتى تنضج المكونات.

بعد ذلك نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشوة حتى تبرد.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البطاطس المسلوقة ونهرسها جيدا.

ثم نضيف إليها الزبدة ونقلب جيدا.

بعد ذلك نضيف الملح والشطة والنعناع والفلفل الأسود والبيضة ونخلط جيدا.

ثم نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نوزع فيها نصف كمية البطاطس المهروسة وتساويها جيدا.

ثم نوزع فوقها حشوة الدجاج.

بعد ذلك نوزع فوقها الكمية المتبقية من البطاطس المهروسة ونساويها جيدا.

ثم نوزع نصف كمية الجبنة الشيدر والموزاريلا، ثم نوزع فلفل أحمر وأخضر ، ثم نوزع بقدونس مفروم ناعم، وأخيرا الكمية المتبقية من الجبنة الموزاريلا والشيدر.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 40 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم وجبة غداء سريعة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير