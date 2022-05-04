نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون حنة أو صبغة تخلص من الشيب نهائيًا بوصفة طبيعية مذهلة واعيد سواد شعرك من جديد بلمعانه في المقال التالي
التخلص من الشيب للأبد، تترد تلك الكلمات على ألسنة كبار السن وكل شخص يعاني من ظهور شعر الشيب المبكر، كما ينزعج الجميع عند ظهور الشعر الأبيض وخاصة عند النساء، حيث يسبب الشعر الأبيض مظهر غير لائق ويطفئ لمعان الشعر ونعومته، ويسبب تساقط الشعر مع التقدم في العمر نتيجة ضعف البصيلات، وعند الذهاب إلى صالونات التجميل لصبغ لون الشعر نحتاج إلى مبالغ مالية باهظة، وكذلك الذهاب كل فترة، كما أن الصبغات الكيميائية ضارة على الشعر، لذلك يبحث الجميع عن خلطة البصل للتخلص من شيب الشعر للأبد، والتى سوف نوضح مكوناتها وطريقة استخدامها خلال هذا المقال.
مكونات وصفة معجون الاسنان والبصل للشيب
الشعر الأسود اللامع الناعم يعبر كل أنوثة الفتاة وجمالها، ولكن عند تحوله إلى اللون الأبيض يبدأ الشعر في الإنطفاء، وينزعج الجميع من لونه الغير جذاب، ويبحثوا عن وصفة طبيعية تساعد على تحول الشعر الأبيض إلى لونه الأسود الطبيعي، ومن أفضل هذه الوصفات التى تساعد على ذلك هي وصفة معجون الاسنان والبصل، ونحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.
- بصلة كبيرة الحجم.
- شامبو.
- ماء.
- ملعقة كبيرة من معجون أسنان.
خطوات تحضير وصفة البصل للقضاء على الشيب
يحتوى البصل على مضادات الأكسدة التى تعالج مختلف الأمراض الجسدية، فهو مفيد ويغذى الجسم ويقوى المناعة، كما يفيد فروة الرأس في التخلص من الشعر الأبيض، من خلال تغذية البصيلة، حيث يظهر الشعر الأبيض نتيجة ضعف إنتاج صبغة الميلانين المسئولة عن تلوين الشعر باللون الأسود، ويمكن تحضير الوصفة من خلال إتباع ما يلي.
- أولاً لابد من تقطيع البصلة وعصرها لاستخدام ماء البصل في الوصفة.
- نضيف إلى ماء البصل معجون الاسنان في إناء ونقلب المكونات.
- نقوم بتدليك فروة الرأس بالخليط لتغذية بصيلة الشعر.
- قومي بترك الخليط على الرأس لمدة ربع ساعة.
- بعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.
- نكرر غسل الشعر بالماء والشامبو حتى نتخلص من رائحة البصل.
- يمكن لكل الفتيات والرجال استخدام هذه الوصفة للتخلص من شيب الشعر.
- ينصح بتكرار الوصفة حتى يعود الشعر إلى لونه الطبيعي ولمعانه.
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