اعرف الفرق بين القهوة التركى والاسبريسو

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عمر شويل - جدة الفرق بين القهوة التركى والاسبريسو يتمثل فى عدة فروق و عدة نواحى أهمها درجة طحن حبوب القهوة، فالقهوة التركي تكون مطحونة على أنعم درجات الطحن التى تشبه الدقيق، حتى يسهل امتزاجها بالسائل، سواء ماء أو لبن، أما الإسبريسو يكون مطحون طحنة خشنة تصل إلى حجم 1 مليمتر، ويعتمد ذلك على نوع الأداة المستخدمة في استخلاص الإسبيريسو، حيث يمكن استخلاصة بعدة طرق أشهرها ماكينة الإسبريسو و أداة الموكا بوت.

ما هو الفرق بين القهوة التركي والاسبريسو

إذا ما تناولنا الفرق من حيث القوام فيتكون الإسبريسو من سائل الإستخلاص، والذي يكون عبارة عن سائل عالي الكثافة ولايحتوي على أى بقايا من حبيبات القهوة، ويعلو هذا السائل الكريمة (الوش)، وهى عبارة عن فقاقيع صغيرة تمثل غاز ثانى أكسيد الكربون المستخلص من حبيبات القهوة، أما بالنسبة للقهوة التركي فيكون الناتج حبيبات القهوة، والسائل، والوش المتمثل في الحبيبات التى تكون متعلقة أعلى فنجان القهوة، وبالتالى يمكن شرب الحبيبات أثناء شرب القهوة التركي على عكس الإسبريسو.

خصائص بن القهوة التركي والاسبريسو

أما من حيث الخصائص فيعتمد الفرق هنا على نوع البن المستخدم، سواء في التركي أو الإسبريسو، وهذا يدعونا للتحدث عن خصائص البن لمعرفة أى نوع أنسب للإستخدام، فالبن عامةً يتميز بعدة خصائص مثل: الجنس، والماركة، والمرارة، والحموضة، ونسبة الكافيين، والرائحة.

أما بالنسبة للجنس فيوجد عدة أجناس للبن على مستوى العالم، ولكن أشهرهم جنسين فقط وهما الأرابيكا والروبوستا، فالأرببيكا أكثر وفرة، وأغلى ثمنا، وأعلى في نسبة الحموضة، وأقل في نسبة الكافيين، والمرارة والرائحة والروبستا يعتبر أقل وفرة، وأقل ثمنا، وأقل في نسبة الحموضة، وأعلى في نسبة الكافيين والمرارة والرائحة.

أما من حيث أماكن زراعة القهوة فهي تنتشر في البلدان المتقاربة لخط الإستواء، بسبب الحاجة إلى درجة حرارة عالية لزراعتها، وتعد اليمن من أشهر هذه البلدان، فهى أفضل بلد ينتج منها البن، وكذلك البرازيل، وأثيوبيا، وكولومبيا، وأندونسيا.

أما من حيث الماركة فيوجد العديد من الماركات على مستوى العالم، ولكن أفضل الماركات في الوقت الحالي تعد من المصنعين الإيطاليين، وعلى رأسهم وأشهرهم ماركة إيللى، وفي المجمل إذا كنت تريد أن تستمتع بطعم القهوة عليك بالأربيكا، أما إن كنت تحتاج القهوة للمساعدة على التركيز فعليك بالروبوستا.