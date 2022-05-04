هدية للعرايس.. كريم لبان الذكر السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة سيغنيكي عن جميع الماسكات

يعتبر كريم لبان الذكر من الكريمات المهمة التي تساعد في تبييض وتفتيح البشرة حيث يحتوي كريم لبان الذكر على بعض المواد المضادة للأكسدة ومواد مضادة للالتهاب التي تعطي رونق مميز للبشرة كما يقضي هذا الكريم على حب الشباب كما يعتبر عذا الكريم أقوى كولاجين طبيعي للبشرة فهو يقاوم التجاعيد وخطوط الوجه المزعجة وخاصة بعد عمر ٤٥ عام كما يعتبر من ضمن الكريمات الغنية بفيتامين سي الذي يشد وينقي البشرة علاوة على أنه يمكن استخدام هذا الكريم على الجسم وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عمل كريم لبان الذكر وأهميته وتأثيره على البشرة بصورة واضحة.

طريقة عمل كريم لبان الذكر

توجد طرق مختلفة لعمل كريم لبان الذكر وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عمل كريم لبات الذكر خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من زبدة الشية.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع ملعقة كبيرة من زبدة الشية.

نضيف ملعقة كبية من عسل النحل نخلط المكونين جيدًا حتى يصبح المكونين جاهزين للاستخدام.

نضع ملعقة من مكون لبان الذكر مع التقليب.

نضيف مكون الزبادي والخميرة إلى الخليط مع التقليب جيدًا وبذلك يصبح المكون جاهز للاستخدام.

نقوم بغسل الوجه جيدًا لإزالة أي شوائب أو أتربة عليه.

نجفف الوجه جيدًا ونقوم بفرد تلك الخليط على الوجه.

نترك هذا الكريم على الوجه نصف ساعة ونقوم بشطفه.

يمكن تكراره مرتين في الأسبوع.

أهمية كريم لبان الذكر

توجد أهميات عديدة للبان الذكر وسوف نوضح أهميته وتأثيره على البشرة خلال النقاط التالية