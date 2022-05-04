طريقة عمل البطاطس بالكبد والقوانص، تعد البطاطس بالكبد والقوانص من أشهى وأفخم الأكلات المفضلة عند الكثير من الأطفال، حيث أن البطاطس بالكبد والقوانص لا تأخذ وقت ولا جهد، حيث أنهالا تكون مكوناتها مكلفة للغاية وتكون الكثير من مكوناتها بالمنزل، ويوجد الكثير من النساء يقوموا بعمل هذه الوصفة لأنها تعد من أسهل وأبسط الوصفات الممكنة، وقد يتم متابعة المقال حتى النهاية.

أسهل طريقة لعمل البطاطس بالكبد والقوانص

نقدم في هذه المقالة أسهل طريقة لعمل البطاطس بالكبد والقوانص التي لا تكون مكلفة، وعرفنا من قبل أن هذه الأكلة تكون مفضلة لدي الأطفال حيث أنها لا تكون مفضلة لدي الأطفال فقط هي تكون مفضلة لدي الرجال والنساء والفتيات، وفي هذه الفقرة يتم توضيح المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

أربعة معالق من الزيت النباتي.

ستة ثمرات من البصل المتقطع إلي قطع صغيرة.

ربع كيلو من القوانص المتقطعة أ و السليمة حسب الرغبة.

كيلو من البطاطس المتقطعة إلي مكعبات صغيرة.

ربع كيلو من الكبد المتقطعة أو السليمة حسب الرغبة.

كوبين من الماء الفاتر.

معلقتين من الفلفل الأسود المطحون.

معلقتين من الكمون المطحون.

ثلاثة معالق من الملح حسب التذوق.

معلقة صغيرة من الخل الأبيض السائل .

تحضير طريقة لعمل البطاطس بالكبد والقوانص

نقوم بتحضير إناء كبير فارغ على النار. يتم وضع أربعة معالق من الزيت النباتي. يتم إضافة ستة ثمرات من البصل المتقطع إلى قطع صغيرة. يتم التقليب بشكل مستمر حتى يصبح لون البصل ذهبي. يتم وضع ربع كيلو من القوانص المتقطعة أو السليمة حسب الرغبة. يتم التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات. نترك القوانص مع البصل لمدة خمس دقائق. يتم وضع كيلو من البطاطس المتقطعة إلي مكعبات صغيرة. نقوم بإضافة كوبين من الماء الفاتر. يتم وضع معلقة صغيرة من الخل الأبيض السائل. يتم التقليب جيداً ونترك المكونات حتى تنضج. يتم إضافة ربع كيلو من الكبد المتقطعة أو السليمة حسب الرغبة. يتم التقليب أيضاً جيداً. نقوم بإضافة معلقتين من الفلفل الأسود المطحون. يتم وضع معلقتين من الكمون المطحون. يتم وضع ثلاثة معالق من الملح حسب التذوق . يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها. نترك البطاطس بالكبد والقوانص حتى تنضج جيداً. يتم تحضير أطباق التقديم ويتم وضع البطاطس بالكبد والقوانص في الأطباق وتقدم بأفضل شكل وأشهى طعم وأطيب رائحة.

وضحنا في هذه المقالة طريقة عمل البطاطس بالكبد والقوانص،ووضحنا أيضاً أسهل طريقة لعمل البطاطس بالكبد والقوانص، ووضحنا في هذه المقالة وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة التحضير.