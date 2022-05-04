نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي ابدا تكثيف وطول رموشك وحواجبك في 3 أيام فقط نتيجة خيالية بالوصفه السحريه في المقال التالي
لن تصدقي ابدا تكثيف وطول رموشك وحواجبك في 3 أيام نناقش معكم اليوم ونقدم أقوى خلطات طبيعية لتطويل الرموش وزيادة الحواجب وتكثيفها، حيث أن هناك بعض الفتيات التي حواجبهم خفيفة جدًا ورموشها قصيرة وتحتاج إلى شيء يبرز جمال عينيها ورسمة حاجبيها ويمكنها أن تحصل على هذا من خلال بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنها تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وهي وصفات غير مكلفة نهائيًا بل يمكنك عملها بأقل تكلفة و بدون أن تلحقي الضرر بعينيك ورموشك الأصلية و تزيدي من نسبة تساقطها وضعفها.
خلطات طبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب
من أفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش هي كل مما يلي:-
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كريم الفازلين الطبي
- يعد كريم الفازلين أحد أفضل الكريمات الجاهزة التي يمكنك الحصول عليها من الصيدلية وهو مدّعم طبيًا.
- يجب تنظيف رموشك وحاجبيك أولًا من أي شوائب قد تكون عالقة بهما من أتربة ومستحضرات التجميل.
- قومي بغمس فرشاة مكياج أو ماسكارا قديمة في علبة الفازلين جيدًا ثم قومي بتمريرها على رموشك وحاجبيك
- اتركيها على رموشك وقومي بتكرار هذه الوصفة مرتين خلال اليوم الواحد.
3. قشور الليمون
- يعد الليمون من المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأحماض التي تعمل على تغذية بصيلة الشعر وتقويتها.
- قومي بتقشير الليمون وأخذ القشر وغمسه في أي زيت مناسب وليكن زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وبعد ذلك قومي بتمرير القشور على حاجبيك ورموشك واتركيها لمدة ساعتين على المنطقة ثم نظفيها.
4. زيت اللوز وفيتامين E
- بينما تعد خلطة زيت اللوز وفيتامين E من أقوى خلطات طبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في وقت قياسي جدًا.
- يعد زيت اللوز الحلو أو المُر من أفضل أنواع الزيوت التي تقوم بتغذية الشعيرة من جذورها ويساهم في مّد البشرة بالكثير من العناصر الغذائية الهامة.
- قومي بخلط أربع ملاعق كبيرة من زيت اللوز مع عدة كبسولات من الفيتامين وامزجيهم جيدًا حتى يتجانس الفيتامين مع الزيت.
- ضعي الخليط في علبة صغيرة نظيفة ومعقمة وقومي بغمس فرشاة بداخلها وبعد ذلك مرري فرشاة الماسكار على رموشك وبنفس الطريقة على حاجبيك واتركيها لمدة ساعتين.
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