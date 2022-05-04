بأسرار الحاتي.. طريقة عمل الكفتة المشوية بكل اسرارها  وتكاتها أنسي إنها تفك أو تكش بطعم احلي من الجاهزة

بأسرار الحاتي.. طريقة عمل الكفتة المشوية بكل اسرارها وتكاتها، طريقة عمل الكفتة المشوية، المشويات من أكثر الأكلات التى يفضل الكثير تناولها، سواء اللحوم أو الدجاج، وخاصة الكفتة المشوية فهي شهية في الطعم وخفيفة، ويمكن تناولها بجانب الخبز والطحينة أو بجانب الأرز الأبيض حسب رغبة كل أسرة، كما يمكن شوي الكفتة على الفحم أو داخل الفرن، حيث نجد أكثر الأكلات التى يقبل الكثير على شرائها هى الكفتة المشوية، كما أن تتبيلة الكفتة تحتاج إلى تكات سحرية حتى يتم طهيها مثل المطاعم، ولمعرفة هذه التكات وطهي الكفتة بشكل ممتاز في المنزل تابعوا هذا المقال.

طريقة عمل الكفتة المشوية بكل أسرارها

لتناول كفتة شهية وذات رائحة مميزة، لابد من الحرص أثناء تحضير تتبيلة الكفتة، وعمل تتبيلة مميزة، حيث لابد من توافر المكونات التى سوف نوضحها لتحضير الكفتة المشوية بكل تكاتها مثل المطاعم.

مكونات الوصفة

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة ونتخلص من ماء البصلة.

توابل لحمة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقتين من البقسماط كبيرتين.

ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.

بقدونس مفروم.

طريقة وخطوات التحضير

عند توافر المقادير التى ذكرناها لتحضير الكفتة المشوية، واتباع خطوات التسوية التى سوف نوضحها خلال السطور القادمة، سوف يتم تحضير أشهى كفتة مشوية مثل المطاعم.

نحضر بولة عميقة ونضع فيها اللحم المفروم والبصل والتوابل وجميع المكونات السابقة.

نقلب جميع المكونات جيداً.

نترك اللحم في الثلاجة لمدة ساعتين أو ثلاثة.

نخرج اللحم بعد مرور الوقت ونقوم بتصنيع أصابع الكفتة.

نضع أصابع اللحم على الشواية ونبدأ في الشوي مع التقليب في جميع الاتجاهات.

يتم تسوية أصابع الكفتة من جميع الإتجاهات.

أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن

مكونات الوصفة

كيلو من اللحم المفروم.

بهارات لحمة وملح وفلفل أسود.

رشة من جوزة الطيب والبيكنج بودر.

بقدونس مفروم.

2 بصلة مفرومة.

طريقة وخطوات التحضير